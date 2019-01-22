«Националисты в РФ переживают упадок»

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Правозащитники связывают это с репрессиями государства

Политический национализм в России переживает беспрецедентный упадок за все постсоветское время, об этом говорится в свежем докладе центра «Сова»*, специализирующемся на мониторинге ксенофобии и правого радикализма. Авторы исследования связывают это не столько с включением националистической повестки в политический мейнстрим, сколько с репрессиями государства и противоречиями в самом движении. При этом, констатируют правозащитники, уровень нетерпимости в российском обществе остаётся очень высоким. Хотя число зафиксированных нападений на этой почве кардинально снизилось по сравнению с уровнем середины нулевых годов, докладчики не уверены, что имеющаяся статистика отражают реальную картину.

Ссоры ультраправых

Доклады, посвященные положению в националистической среде и статистке нападений на почве ненависти, были представлены сотрудниками «Совы» в правозащитном центре «Мемориал» 22 января. Как констатировала эксперт-правозащитник Вера Альперович, лето и осень 2018 года для политических групп националистов стали продолжением упадка, усугубляющегося с 2014 года. Их традиционные мероприятия почти не собирают активистов, а попытки создать новые поводы для мобилизации, плодов не приносят. Очередной «Русский марш» минувшей осенью побил антирекорд численности и был окружён скандалами.

Как говорится в докладе Альперович, все последние годы в Москве главным шествием националистов считался «Русский марш» в Люблино, организация которого почти всегда проходила в атмосфере ругани и разладов. Этот год не стал исключением, хотя до прошлогодних драк с применением ножей и дубинок дело не дошло. Потоки взаимных обвинений обрушили друг на друга оба центра по подготовке акции — Комитет «Нация и Свобода» и Правый блок, которые принялись припоминать друг другу прошлые обиды и обвинять в работе на спецслужбы.

Было подано несколько заявок на марш в Люблино, но согласовали его только представителям КНС. Правый блок, оставшийся не удел, ожидаемо назвал согласованную акцию «кураторской», призвал своих сторонников приезжать в Люблино до начала сбора участников для «перехвата» инициативы, а также анонсировал на 4 ноября сбор автономных ультраправых на Пушкинской площади. В итоге, никакого перехвата и акции «автономов» не случилось, но и сам марш был крайне малочисленным — следует из доклада. По подсчётам «Совы» на акции присутствовало не более 150 человек, в то время как в 2017-м году — около 200 и ещё около сотни не были допущены к колонне. Правозащитники отметили, что резкое падение численности «Русских маршей» началось в 2014 году на фоне противоречий националистов по поводу российско-украинского противостояния.

Сергей Вилков/News.ru Вера Альперович

Второй московский марш, прошедший в районе станции метро «Октябрьское поле», обнаружил противоречия внутри другого лагеря правых — «народно-патриотического», включающего «Великую Россию» Андрея Савельева и более мелкие организации. Причём конфликт между ними связан с участием ряда националистов и их объединений в поддержке кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, которые были обвинены соратниками в «левизне». Марш у «Октябрьского поля» собрал около 320 человек, что также меньше предыдущих аналогичных акций. Присутствовавший на итоговом митинге представитель консервативной ветви РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин не смог выступить из-за конфликта с участником радикальной православной организации, который в свою очередь также не стал выступать. На марш не допускались флаги «народных республик» — ЛНР и ДНР, однако один такой флаг всё же был замечен.

Как добавила Альеперович, националисты уже несколько лет ищут новые символические даты для мобилизации сторонников. Например, они неоднократно пытались отмечать годовщину Тамбовского восстания, восстания Емельяна Пугачёва и другие, но акции собирали всего несколько человек.

«Постоянные конфликты внутри праворадикального идеологического спектра, низкая ресурсная база и давление со стороны правоохранительных органов загоняют ультраправое движение в состояние нарастающей изоляции», — рассказала Альперович.

Союзы с либералами и «левыми»

По её словам, попытки националистов включаться в крупные общеоппозиционные акции, например против пенсионной реформы, были хоть многочисленны, но безуспешны — активисты попросту не следуют за призывами лидеров. В результате число националистов на таких мероприятиях как правило остаётся мизерным. «Автономные» неонацисты, не связанные с крупными объединениями, сидят в подполье и, если и ведут деятельность, она остаётся внешне незамеченной. В регионах, как сообщила докладчица, ситуация в целом очень похожа на столичную.

При этом, сложности с организацией собственных акций, говорится в докладе, многие группы ультраправых, не поддержавших «Русскую весну», продолжают компенсировать за счёт участия в крупных митингах и шествия проводимых либеральной оппозицией, с которыми у них общее видение «украинского вопроса». Те же, кто оказался по другую сторону баррикад, иногда блокируются с левыми.

Самые крупные вливания в такие акции были замечены в Москве 28 июля на митинге КПРФ, где было замечено около 20 националистов и на шествии либертарианцев 29 июля, куда пришли 40 сторонников различных националистически групп, включая Правый блок.

Эксперт в своём докладе выразила некоторое недоумение тем, что правозащитник Лев Пономарев, организовавший 10 июня на проспекте Сахарова митинг «За свободную Россию без репрессий и произвола», счёл участие приемлемым участие в нём в качестве соорганизаторов Правого блока, но выступил против союза с другими националистическими группами. Позднее Правый блок участвовал и в других акциях Пономарёва, например 10 августа 2018 года — в пикете в честь годовщины провала путча ГКЧП.

Антон Новодережкин/ТАСС Лев Пономарев

Изгнанная Пономарёвым из оргкомитета митинга правая группа Ассоциация народного сопротивления примкнула потом к акциям либертарианцев.

Тем не менее, добавила правозащитница, на ультраправом поле все равно регулярно появляются новые ростки, формируются очередные проекты, идёт поиск новых форм работы. По её мнению, большинство этих попыток опять-таки неудачны, однако это свидетельствует о стремлении движения к эволюции в нынешних неблагоприятных условиях. В то же время, пока националистические лидеры в России остаются неспособными вывести на улицы сколько-нибудь серьёзное число сторонников.

Отвечая на вопрос корреспондента News.ru, Вера Альперович пояснила, что объясняет кризис националистического движения в России в первую очередь действиями силовиков, которые пресекают усиление любых лидеров правого толка и активность новых молодых групп. Вторым по значению фактором стали противоречия и дрязги внутри самого лагеря националистов, которые отпугивают новых сторонников. По её словам, в какой-то степени, падок связан и с внедрением националистической повестки в официоз.

«Это было очень хорошо видно в 2014—2015 году, когда много говорилось о Новороссии и Крыме, голос националистов потерялся в этот момент. Однако в дальнейшем я бы этого не сказала. Все-таки классическая националистическая повестка — ксенофобия. Против мигрантов и так далее. Сейчас многие националисты оглядываются на либеральные движения, более ресурсные. Которые поддерживают нередко националистов, но как борцов с режимом, а не борцов с мигрантами. Но, всё равно, в России больше половины людей разделяют ксенофобную повестку. И это проблема», — отметила Альперович.

Атаки на «пятую колонну»

С докладом о статистике проявлений расизма и ксенофобии в 2018 году выступила эксперт «Совы» Наталья Юдина. По её данным, количество расистских и неонацистских преступлений в 2018 году оставалось относительно небольшим и даже продолжило снижаться. Как предполагает Юдина, снижается число нападений на «этнических чужаков», но не на идейных противников ультраправых. В статистику нападений на идейных противников докладчица включила в том числе случаи нападения казаков на митингующих оппозиционеров. Кроме того, в этом году зафиксировано неожиданно большое количество неонацистских нападений на бездомных. Большая их часть попала на один видеоролик, просочившийся из «даркнета» — где правые боевики жесточайшим образом расправляются с бомжами: перерезают горло, прыгают на голове и так далее.

Сергей Вилков/News.ru Наталья Юдина (в центре)

По словам Юдиной, государство научилось достаточно эффективно пресекать классические расистские преступления. Отчасти это связано с реакцией на украинские события последних лет. Отчасти с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Однако, по мнению эксперта «Совы», государство потворствует нападениям ультраправых на некоторых оппозиционеров, к которым пропаганда прикрепляет ярлык «пятой колонны».

Согласно данным «Совы», от расистского и иного идейного насилия ультраправых в 2018 году пострадало 67 человек из которых не менее четырёх погибло. В 2017 году погибло 9 человек, ещё 69 были ранены или избиты.

По имеющимся данным, среди пострадавших в этом году — двое убитых и трое избитых выходцев из Средней Азии, один избитый чернокожий, 12 избитых неидентифицированных людей «неславянской внешности». 14 избитых «идеологических противников» националистов, включая дежурящих у мемориала Борису Немцову. Также был убит один представитель ЛГБТ, избиты пятеро. Убит один бездомный, 13 ранены. «Сова» констатирует, что нападения на бомжей стали носить массовый характер, но никакой официальной статистики на этот счёт не существует.

При этом, Наталья Юдина признала, что из имеющихся данных может выпадать множество подобных случаев, так как следователи не спешат устанавливать идеологическую мотивацию в криминале.

«Уровень бытового ксенофобного насилия остаётся неизвестным даже приблизительно, эти случаи обычно квалифицируются СМИ и правоохранительными органами как бытовые хулиганские инциденты», — говорится в докладе.

*30 декабря 2016 года Центра «Сова» был принудительно внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента». Организация категорически не согласна с этим решением и обжалует его.