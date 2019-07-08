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Новая площадка для отдыха появится в пойме реки Яуза на северо-востоке Москвы. Ранее на этой территории был недостроенный горнолыжный комплекс.

На портале мэра и правительства Москвы сообщается, что зона будет обустроена по желанию местных жителей. Её центральными элементами станут ротонда и большой цветник. Оставшуюся на месте бывшей стройки дугообразную бетонную...