https://static.news.ru/photo/92eb8250-a145-11e9-b206-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в столице в понедельник, 8 июля. Об этом заявила сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы, воздух прогреется до 21–23 градусов, что ниже многолетних значений, — цитирует Волосюк РИА Новости.
По её словам, атмосферное давление достигнет 738 мм ртутного столба, скорость ветра составит 3–8 м/с с порывами при грозах.
Как ранее писал News.ru, в «Фобосе» предупредили о дождливой неделе с 8 по 14 июля. Синоптики отметили, что в первой половине недели столбики термометров в Москве могут подниматься до 24 градусов тепла, а со среды, 10 июля, ожидается небольшое похолодание — 17–20 градусов выше ноля.