Стало известно, как упал спрос на новостройки Москвы и Подмосковья за год Эксперт Луценко: спрос на новостройки столичного региона упал на 65% за год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спрос на новостройки Москвы и Подмосковья снизился на 65% в марте этого года по сравнению с мартом прошлого. Об этом NEWS.ru сообщил

гендиректор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. Спрос на новостройки в стране в целом упал не так драматично, но тоже сильно — на 45%.

Как мы помним, в марте прошлого года был зафиксирован ажиотажный спрос, так что в сравнении с ним показатели спроса по состоянию на сегодня находятся в глубоком минусе: в Москве и Подмосковье — на 65% ниже, в целом по России — на 45%, — сказал Луценко.

При этом, если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с началом 2023 года, то спрос даже немного вырос: по Москве — на 13%, по Подмосковью — на 7%, по стране в целом — на 6%.

В целом на низком уровне спрос находится из-за отмены низких ставок околонулевой ипотеки, а также повышения процента по льготной ипотеке с 7% до 8%, отъезда покупателей за границу, но главное — из-за общей политико-экономической неопределенности, говорит эксперт.

Покупатели не могут выстроить четкие стратегии поведения. Нет позитивных ожиданий, поэтому многие люди предпочитают средства хранить, а не тратить. Тем более на такие крупные покупки, как недвижимость. Застройщики, конечно, будут объявлять скидки и снижать цены, и давать субсидированную ипотеку со ставкой 3-5%, — объяснил Луценко.

Как сейчас меняются цены на новостройки в стране и на какие скидки уже идут застройщики, читайте в материале NEWS.ru.

Ранее ученые Института промышленной экологии УрО РАН также сообщили о том, что в энергоэффективных новостройках концентрация радиоактивного газа радона больше в 1,2–2,4 раза, чем в старых домах. По данным издания, опасный газ накапливается в квартирах из-за недостаточного обмена воздуха между помещениями и улицей, чему мешают утепленные балконы, окна с двойными камерами и особо расположенные межэтажные лестницы.