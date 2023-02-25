Россиянам рассказали об опасном радиоактивном газе в новостройках «Известия»: концентрация радона в новостройках оказалась выше, чем в старых домах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концентрация радиоактивного газа радона в энергоэффективных новостройках оказалась в 1,2–2,4 раза выше, чем в старых домах, сообщают «Известия». По данным издания, опасный газ накапливается в квартирах из-за недостаточного обмена воздуха между помещениями и улицей, чему мешают утепленные балконы, окна с двойными камерами и особо расположенные межэтажные лестницы.

В публикации отмечается, что о таких особенностях энергоэффективных новостроек заявили ученые Института промышленной экологии УрО РАН. «Известия» подчеркнули, что повышенные показатели радона тем не менее в 2–4 раза ниже предельных значений, которые установлены санитарными нормами.

Проще всего избавиться от скоплений радона обычным проветриванием. По мнению эксперта-онколога Марианны Якубовской, радон покидает квартиру даже при открытии входной двери. Радон во Всемирной организации здравоохранения считают одной из главных причин развития рака легких.

Ранее заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил NEWS.ru, что серьезной проблемой на фоне рекордного уровня строительства жилья в России является неспособность населения его приобрести. Экономист добавил, что России есть к чему стремиться, поскольку она отстает по уровню обеспеченности жильем от развитых стран.