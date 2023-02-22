Названа серьезная проблема на фоне рекордного строительства жилья в России Экономист Колганов назвал проблемой неспособность населения приобрести жилье на фоне рекордных объемов строительства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серьезной проблемой на фоне рекордного уровня строительства жилья в России является неспособность населения его приобрести, заявил в разговоре с NEWS.ru заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Экономист добавил, что России есть к чему стремиться, поскольку она отстает по уровню обеспеченности жильем от развитых стран.

Даже при наличии льготной ипотеки, которая, конечно, расширила возможности доступа граждан к жилью, остается примерно 30–40% населения, которые не в состоянии за свой счет приобретать жилье. Это серьезная социальная проблема, — сказал Колганов.

Специалист отметил, что возросшие темпы строительства жилья тянут за собой смежные отрасли. Как объяснил Колганов, жилье строится ударными темпами, из-за чего повышается спрос на стройматериалы, конструкции, бытовую технику, так как новые квартиры нужно обставлять. Плюс строительство новых микрорайонов и кварталов влечет за собой развитие дорожного строительства.

Также создание машино-мест в новых ЖК стимулирует спрос на автомобили, — заметил эксперт.

Ранее генеральный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Наталия Кузнецова заявила, что количество квартир и апартаментов площадью до 20 кв. м в новостройках столицы за 2022 год выросло вдвое. Также, по ее данным, «на долю микростудий приходится 3,3% всего рынка квартир и апартаментов города».