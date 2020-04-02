Жители Ливана начали убивать домашних животных после новости о COVID-19

https://static.news.ru/photo/0919a394-752b-11ea-8f3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ливанская газета сообщила о фейковой новости одного из региональных каналов, которая привела к большой гибели животных, в том числе домашних питомцев.

Журналист ливанского телеканала сообщил о том, что животные могут быть переносчиками коронавирусной инфекции и заражать людей. После этого были зафиксирована гибель большого количества животных. Помимо домашних животных ливанцы стали отравлять бездомных, отмечает издание.

При этом телеканал решил не брать на себе ответственность за массовую гибель животных из-за ложной информации в репортаже. Кроме того, журналисты выпустили новостной сюжет, в котором объявили о том, что истребление животных началось до материала на телеканале, сообщает Al-Akhbar.

Таким образом, MTV хочет отмыть руки от своего предыдущего преступления, когда оно способствовало распространению ложных новостей и использовало обстоятельства страха людей перед коронавирусом, и, конечно, вызвало гибель большего количества домашних, — сообщили в ливанской газете.

Отмечается, что репортаж вызвал большое возмущение среди пользователей социальных сетей. Они призвали телеканал удалить материал, который содержит неподтверждённую информацию, а граждан страны — прекратить истребление животных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что биологи из Китая выяснили, какой вид животных наиболее восприимчив к коронавирусной инфекции. Учёные протестировали несколько видов животных: собак, кошек, свиней, уток, кур и хорьков. В ходе эксперименты удалось выяснить, что собаки, домашние птицы и свиньи оказались невосприимчивы к SARS-CoV-2, а кошки умирали от коронавирусной инфекции почти в 100% случаев.