Взрывчатка под Будду: как талибы лишили мир древних статуй Но сейчас исламисты каются и стремятся сохранить культурные ценности Афганистана. Точнее то, что от них осталось

Фото: AP/TASS

Ровно 22 года назад, 2 марта 2001-го, исламистская группировка «Талибан» (признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена) начала обстрел гигантских статуй Будды в Бамианской долине центральной части Афганистана. Протесты мировой общественности и даже братьев по вере не убедили талибов отказаться от своего замысла, и они разрушили уникальные объекты. Что думают теперь об этом в самом «Талибане», который вернулся к власти в Афганистане, и почему боевики хотят подружиться с ЮНЕСКО — в материале NEWS.ru.

Как расстреляли памятники

От них осталась только память. Бамианские статуи Будды — два гигантских памятника (длиной 55 и 37 метров), высеченные в скалах. Примерно с VI века нашей эры они радовали глаз местных жителей и проходящие мимо торговые караваны. Скорее всего, статуи просуществовали бы еще как минимум столько же, если бы в 2001 году исламисты из «Талибана» не решили показать всему миру, какие они богобоязненные верующие. Для этого они решили взорвать идолов.

Бытует представление, что исламисты разом подорвали Будд и на этом все закончилось. На самом деле статуи умирали долго и мучительно. Начиная с 2 марта талибы на протяжении долгих дней стреляли по памятникам из всего, что было у них под рукой. В ход шли пулеметы, пушки, минометные и зенитные орудия и даже ракетные установки. Но и после того, как на каменных Будд обрушилась вся военная мощь «Талибана», они по-прежнему гордо стояли на месте.

Эта работа по разрушению не так проста, как люди могут подумать. Вы не можете сбить статуи обстрелом, так как обе высечены в скале и прочно привязаны к горе, — докладывал министр информации талибов Кудратулла Джамал.

После двухнедельной неудачной бомбардировки лидеры «Талибана» наконец приказали установить противотанковые мины у подножия статуй. Чтобы избежать еще одного фиаско, талибы привлекли исламистов-альпинистов. Те забрались на статуи, просверлили в них дыры и заложили туда взрывчатку.

Этого финального удара Будды не выдержали. Они в последний раз окинули Бамианскую долину просветленным каменным взглядом и рухнули на землю.

О мусульмане мира, гордитесь, что мы здесь разбиваем идолов. Так мы воздаем хвалу Аллаху, — подбадривал единоверцев лидер талибов, одноглазый мулла Мухаммед Омар.

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press Талибы патрулируют Бамиан, 2001 год

Скульптура как грех?

На первый взгляд, в исламских текстах ничего не говорится о том, что историческое наследие нужно разрушать. Но лидеры «Талибана» рассудили иначе. Для них существование двух «языческих» статуй в сердце Исламского Эмирата бросало тень на всех афганцев. По мнению боевиков, они представали перед Аллахом не в лучшем виде. Согласно консервативному прочтению исламской доктрины, любое изображение живых существ — серьезный грех.

Когда кто-то рисует рыбу, лепит кошку или высекает огромную статую Будды в скале, он в гордыне уподобляет себя Аллаху — единственному истинному творцу в исламе. Даже сейчас на Западе многие мусульманские мультипликаторы рисуют персонажей неполноценными (например, без шеи, носа или глаз), дабы не приравнивать себя к Создателю.

К тому же в понимании талибов бамианские статуи были не просто изображением живых существ, но идолами, которым поклонялись неверные. Недаром маленьким мусульманам часто рассказывают вместо сказок одну из главных историй в исламе. Она как раз повествует о том, как пророк Мухаммед после захвата города Мекка разрушил 360 идолов и отправил гонцов по всей Аравии, дабы они очистили землю от истуканов.

Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель, — сказал посланник Аллаха перед тем, как идолы начали рушиться.

Эту историю в детстве, вероятно, не раз слышали будущие имамы, муллы, улемы и шейхи «Талибана», которые в 2001 году приказали своим единоверцам последовать примеру пророка.

Все доисламские объекты поклонения в Афганистане должны быть уничтожены. Бог един, а эти статуи поставили для поклонения, что неправильно. Их нужно разрушить, чтобы они не были объектом культа ни сейчас, ни в будущем, — заявил 27 февраля 2001 года основатель «Талибана» Мухаммед Омар, отдавая приказ о подготовке подрывных работ.

Но есть версия, будто на самом деле талибам не было дела до религии. Мол, изначально они хотели сохранить статуи и зарабатывать на туристах. Но однажды боевики сильно обиделись на делегацию ООН, которая вместо помощи детям предложила им деньги на ремонт каменных Будд. Якобы исламистов это настолько разозлило, что они решили в отместку уничтожить колоссов.

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press Туристы приходят посмотреть на зияющую нишу, где много веков стояли каменные Будды

Как сфинксы, только круче

У мирового сообщества оставалась всего пара дней, чтобы убедить руководство афганской организации отказаться от своей затеи.

На талибов ополчился не только весь «цивилизованный мир», но и братья по вере. В египетском Аль-Азхаре — традиционном духовном центре мусульман-суннитов (талибы придерживаются именно этого течения) — боевикам «Талибана» напомнили, что в памятниках доисламской эпохи нет ничего плохого. Ведь это важная часть мировой истории и архитектуры, как знаменитые пирамиды и вечные сфинксы.

Схожие мысли высказали даже в консервативном Иране. В 1979 году там отгремела Исламская революция, чьи идеалы разделяли многие талибы. Тем не менее иранцы не поддержали афганских вандалов и заявили, что им стыдно перед миром за своих братьев по вере, которые своими деяниями «бросают тень на ислам во всем мире».

Даже Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ — три единственные страны, которые на тот момент признавали правительство Талибана — присоединились к протесту.

Очень странно, что спустя века с тех пор, как Афганистан стал мусульманской страной и обрел силу ислама, некоторые люди, заявляющие о своей религиозности, говорят о якобы творящемся у них идолопоклонстве, — заявили в МИД Пакистана.

Но руководство «Талибана» было уже не унять. Представители движения парировали в ответ на протесты международного сообщества, что они всегда верны своим решениям и изменить их невозможно.

Своим единоверцам боевики посоветовали «больше времени уделить изучению ислама, вместо того чтобы так сильно заботиться о богах грешных язычников».

Новые Будды вместо старых?

Впрочем, Аллах, по всей видимости, не одобрил вандализма, совершенного верующими талибами. Через несколько месяцев после уничтожения Будд они утратили власть в Афганистане. После этого международное сообщество получило полный доступ к комплексу в скалах и увидело масштаб бедствия. Статуи разрушились полностью, от Будд почти ничего не осталось.

Зато иностранные эксперты, приехавшие в долину, начали вести там раскопки и обнаружили входы в 50 пещер с настенными росписями, уникальными древними рисунками. Но все же открывшиеся взору пещеры не могли заменить две колоссальные статуи. Международное сообщество периодически начинало обсуждать планы по постройке новых. Эксперты предлагали использовать обломки и новые материалы, чтобы построить реплики Будд.

Лишь в 2011 году от этой масштабной идеи отказались окончательно. Эксперты подсчитали, что на такой проект ушло бы от $8 до $12 млн, что было слишком большой суммой.

Публике не нужна подделка. Ей нужен подлинник. А подлинные статуи разрушены, — заявил тогда Франческо Бандарин, помощник генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры.

Прозападное афганское правительство, пришедшее после талибов, время от времени и дальше просило международное сообщество отстроить хотя бы «маленького» Будду, но окончательного решения принять так и не успели. К власти вернулся «Талибан».

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press Исламист возле уничтоженного памятника

Талибы покаялись?

Бамианская долина снова задрожала в августе 2021 года, когда талибы сумели отвоевать Афганистан обратно. На словах они уверяли, что осознали ошибки прошлого и исправились.

В «Талибане» больше не считают, что памятники нужно взрывать, и хотят на них зарабатывать. Причем их обещания подтверждают некоторые западные эксперты, которые напрямую работают с исламистами. Они уверяют, что талибы «искренне сожалеют» о том, что в прошлом им не удалось сохранить историческое наследие страны.

И действительно, в последние месяцы по всему Афганистану проводятся раскопки и археологические работы, о чем гордо вещает Министерство по делам искусств Исламского Эмирата. Параллельно ведомство ведет переговоры с ЮНЕСКО. Исламисты хотят, чтобы международные чиновники помогли им восстановить исторические места, которые впоследствии станут туристическими объектами.

В Бамианской долине талибы еще летом планировали построить огромный туристический центр. Напротив места, где более двадцати лет назад стояли статуи Будд, возникнет рынок — настоящий средневековый караван-сарай.

Но международные археологические организации призывают не верить в добрые намерения талибов. Ведь развитием культуры в Кабуле занимаются те же люди, которые в прошлом участвовали в разграблении и уничтожении памятников.

Эксперты предупреждают, что «топорная» и непрофессиональная работа талибов угрожает остаткам археологического наследия. В Сети можно встретить фотографии разбросанных по Бамианской долине древних костей и осколков разбитой керамики, которые талибы бросили, посчитав их ненужными безделушками.

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press Разрушенная статуя Будды в провинции Бамиан, 2001 год

Буддийские предки талибов

А ведь когда-то Бамианская долина служила перекрестком культур. Во многом это уникальный регион. Здесь проходил Шелковый путь — торговая сеть, которая соединяла Запад с Востоком. По нему передавались не только товары, но и языки, верования, идеи и традиции.

В I веке н. э. сюда перебралось полукочевое племя кушан, которые затем создали великое Кушанское царство. Находясь на Шелковом пути, они стали посредниками между разными цивилизациями. Их диалог создал уникальную культуру. Она соединяла традиции Передней и Юго-Восточной Азии с эллинистическим миром Средиземноморья.

Когда в Кушанском царстве распространился буддизм, Бамианская долина превратилась в буддийский центр с тысячей пещер для поклонения, высеченных вдоль скалы. Позже появились и статуи Будд. Они как раз и стали символом того самого межкультурного слияния. Древние источники описывают памятники в их первоначальном виде с развевающимися одеждами и волнистыми локонами — а ведь это традиционные образы греческих статуй! Были там, очевидно, и другие скульптуры, не дошедшие до нас.

В долине есть десятки монастырей с тысячами монахов. К северо-востоку от города в горе возвышается каменная статуя стоящего Будды ослепительно золотого цвета, украшенная блестящими драгоценными камнями. К востоку стоит медная статуя. <...> Торговцы приходят и уходят, чтобы помолиться о благословении и стать свидетелями добрых предзнаменований или печальных бедствий, — описывал Бамианскую долину середины VII века китайский монах и путешественник Сюаньцзан (известный под псевдонимом Таинственный Толстяк).

Даже с приходом мусульманских правителей никто не говорил о сносе статуй. Лишь иногда их уродовали, чтобы в них, не дай Аллах, не вселился джин. Лишь вера талибов оказалась настолько хрупкой, что ее пришлось подкреплять взрывом древних памятников. Несмотря на их сожаления теперь, статуи уже не вернуть. И все, что от них осталось — это фотографии и древние описания.