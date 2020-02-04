Внутренние учебные пособия Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые на фарси можно найти в свободном доступе в Сети, перевели на английский язык. Об этом сообщил Институт глобальных изменений Тони Блэра.
Сам бывший премьер-министр Великобритании неоднократно призывал Лондон и страны Евросоюза внести КСИР в список террористических организаций.
В отчёте аналитика Касры Араби
Эти внутренние руководства раскрывают, что КСИР действует как узаконенное ополчение с формальной программой идеологической обработки, которое стремится к радикализации своих членов и представителей в регионе с помощью насильственного искажения ислама, — заявил Араби.
Ранее NEWS.ru писал, что в сирийской провинции Алеппо погиб один из самых влиятельных командиров иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Асгар Башабур.
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