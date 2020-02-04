https://static.news.ru/photo/3f05b12c-4750-11ea-8d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: institute.global

Внутренние учебные пособия Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые на фарси можно найти в свободном доступе в Сети, перевели на английский язык. Об этом сообщил Институт глобальных изменений Тони Блэра.

Сам бывший премьер-министр Великобритании неоднократно призывал Лондон и страны Евросоюза внести КСИР в список террористических организаций.

В отчёте аналитика Касры Араби сказано , что «идеологической миссией» элитного иранского военно-политического формирования является защита его экстремальных убеждений на родине и экспорт их за пределы Ирана.

Эти внутренние руководства раскрывают, что КСИР действует как узаконенное ополчение с формальной программой идеологической обработки, которое стремится к радикализации своих членов и представителей в регионе с помощью насильственного искажения ислама, — заявил Араби.

Ранее NEWS.ru писал, что в сирийской провинции Алеппо погиб один из самых влиятельных командиров иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Асгар Башабур.