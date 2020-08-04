Белый дом и американское оборонное ведомство вступили в противоречие по поводу оценок причины взрыва в Бейруте, который прогремел вечером 4 августа. Президент Дональд Трамп на своём брифинге для журналистов назвал инцидент нападением, сославшись на соответствующие донесения высокопоставленных военных. Источники канала CNN поспешили скорректировать оценки и заявили, что ни о какой атаке на Бейрут речь не идёт: глава государства ошибся.

О том, что в столице Ливана произошло масштабное нападение с применением взрывного устройства, Трамп заявил на регулярной встрече с журналистами.

Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. Как кажется, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да, — отметил глава государства.

Ежедневный брифинг президент США начал с того, что выразил соболезнования пострадавшим в Бейруте и сказал, что американцы всегда готовы помочь ливанскому народу и властям страны.

Мы молимся за всех жертв и их семьи, — сказал Трамп. — Соединённые Штаты готовы помочь Ливану. У нас очень хорошие отношения с народом Ливана, и мы будем там, чтобы помочь. Это похоже на ужасное нападение.

Именно после этого американскому лидеру был задан вопрос, почему он назвал это нападением, а не несчастным случаем, с учётом того, что официальные лица Ливана на тот момент сообщали, что пока не установили причину взрыва.

XinHua/Global Look Press

Заявление Трампа прозвучало до того, как ливанское правительство официально заявило, что трагедия, которая привела к масштабным разрушениям и жертвам, произошла всё-таки из-за взрыва 2750 тонн аммиачной селитры, выгруженной с судна Rhosus в сентябре 2014 года.

Пентагон попытался сгладить впечатление от слов Трампа, переживая за международные последствия столь поспешных версий. Высокопоставленные источники телеканала CNN сообщили , что американские военные не располагают свидетельствами того, что в случае с трагедией в ливанской столице речь идёт именно об атаке. Об этом журналистам заявили сразу несколько собеседников. В то же время источники CNN в американском оборонном ведомстве подчеркнули, что «они не знают, о чём говорил президент», и отметили, что если бы у военных были свидетельства подобного нападения, администрация президента США немедленно приняла бы решение о введении дополнительных мер в сфере безопасности для американских военнослужащих, расквартированных в регионе. А подобных распоряжений пока не поступало.

CNN в то же время со ссылкой на американских дипломатов отмечает, что после слов Трампа ливанские официальные лица выразили свою озабоченность по поводу использования слова «нападение» в ситуации со взрывами в Бейруте. Любой намёк на это, как кажется, может усилить напряжённость между Ливаном и соседним Израилем.

XinHua/Global Look Press

По итогам экстренного заседания Высшего совета обороны (ВСО) Ливана, которое прошло под председательством президента республики Мишеля Ауна, было принято решение «объявить Бейрут районом бедствия и ввести в городе с 4-го по 18 августа режим чрезвычайного положения».

Абсолютно неприемлемо, что на протяжении шести лет в порту хранилось на складе 2750 тонн нитрата аммония и со стороны портовых властей не принималось никаких профилактических мер, — возмутился премьер-министр Ливана Хасан Диаб, выступая на заседании ВСО.

Сейчас под эгидой Высшего совета создана специальная комиссия по расследованию чрезвычайного происшествия. Её доклад должен быть подготовлен в течение ближайших пяти дней. Диаб подчеркнул, что все виновные в случившейся трагедии будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание. Вероятно, отвечать будут те, кто отдавал распоряжение о хранении опасных грузов в порту Бейрута. Сейчас гавань не функционирует: роль официальных «морских ворот» в страну взял на себя порт ливанского Триполи.