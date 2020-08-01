В российском консульстве в Иране хотели устроить теракт

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Сотрудники спецслужб Ирана предотвратили серию терактов, один из которых должен было состояться в российском генеральном консульстве. Нападение хотели организовать члены организации «Тондар», выступающие против ислама.

Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB, однако она не привела источников информации и не сообщила дату предотвращения нападения.

По данным журналистов, боевики хотели напасть на людей на международной книжной выставке в Тегеране, а также на российских дипломатов. Для этого преступники собирались использовать химическое и биологическое оружие.

Информация об этом появилась после задержания главаря «Тондара» Джамшида Шармахда. Группировка, по версии иранской стороны, действует при непосредственной поддержке Соединённых Штатов. Как писал NEWS.ru, организация выступает за установление монархического правления в Иране.