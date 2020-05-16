В ОАЭ опровергли информацию о покушении на главу МИД страны

https://static.news.ru/photo/7e3017f6-978d-11ea-829b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damian Gollnisch/Global Look Press

Государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш опроверг информацию о покушении на шейха Абдаллу бен Заида аль-Нахайяна, который занимает пост главы МИД страны.

Сегодня я разговаривал со своим братом шейхом Абдаллой ибн Заидом, как мы делаем это каждый день, и мы посмеялись над фейками катарских аккаунтов, — написал он в Twitter.

Информация о гибели главы МИД страны ранее распространилась по социальным сетям.

4 мая в Telegram-каналах появились видеозаписи якобы государственного переворота в Катаре. На них слышны выстрелы и крики людей. В сообщениях к видеозаписям было сказано, что в стране начались уличные бои, армия подняла в небо военные самолёты.

Через некоторое время посол эмирата в Москве Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя опроверг информацию о госперевороте. Он заявил, что видеозаписи были сфабрикованы и не имеют никакого отношения к действительности. Об этом сообщал NEWS.ru.