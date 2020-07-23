Иранский самолёт вынужденно сел из-за приближения истребителя Израиля

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о том, что после возобновления авиасообщения с РФ в Турции первыми будут принимать туристов пятизвёздочные отели.

По данным АТОР, большинство отдыхающих в ближневосточной стране — это туристы из РФ и Германии. Однако данные государства не спешат возобновлять туристический поток в Турцию. Эксперты заявили о неоднозначной ситуации...