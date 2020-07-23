Ближний Восток

Иранский самолёт вынужденно сел из-за приближения истребителя Израиля

22:58, 23 июля 2020 176
Фото: facebook.com/IsraeliAirForce

Два израильских истребителя плотно приблизились к иранскому пассажирскому самолёту. Инцидент произошёл в небе над Сирией.

Пассажирский борт иранской авиакомпании Mahan Air направлялся в Ливан. На данный момент лайнер приземлился в аэропорту Бейрута.

Несколько пассажиров пострадали после того, как экипаж пассажирского самолёта, пытаясь избежать столкновения, совершил экстренную посадку, — говорится в сообщении телерадиокомпании IRIB.

Ранее NEWS.ru информировал о другом происшествии в воздухе. Так, российскому истребителю удалось перехватить американский самолёт-разведчик. Инцидент произошёл у границ страны в Чёрном море.

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