Иранский самолёт вынужденно сел из-за приближения истребителя Израиля

Два израильских истребителя плотно приблизились к иранскому пассажирскому самолёту. Инцидент произошёл в небе над Сирией.
Пассажирский борт иранской авиакомпании Mahan Air направлялся в Ливан. На данный момент лайнер приземлился в аэропорту Бейрута.
Несколько пассажиров пострадали после того, как экипаж пассажирского самолёта, пытаясь избежать столкновения, совершил экстренную посадку, —
говоритсяв сообщении телерадиокомпании IRIB.
Ранее NEWS.ru информировал о другом происшествии в воздухе. Так, российскому истребителю удалось перехватить американский самолёт-разведчик. Инцидент произошёл у границ страны в Чёрном море.
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