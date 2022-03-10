В «Исламском государстве» подтвердили гибель своего лидера

В «Исламском государстве» (ИГ, организация признана в России террористической, деятельность запрещена) подтвердили гибель лидера Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши и объявили Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши своим новым руководителем, передаёт Reuters. Президент США Джо Байден 3 февраля сообщил о ликвидации Абу Ибрагима.

«Исламское государство» подтвердило смерть своего лидера Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курайши в четверг и объявило Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Курайши своим новым лидером, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что американские военные в сирийском Идлибе ликвидировали одного из лидеров «Исламского государства». В ходе масштабной антитеррористической миссии американских войск были убиты шесть детей и четыре женщины. Общее число жертв операции составляет 13.

Отмечается, что перед уничтожением аль-Курайши американские силы провели непрерывный двухчасовой бой с боевиками в деревне Атмех на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией, а также отправили поддержку на вертолётах.