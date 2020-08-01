В Иране поймали главаря поддерживаемой США террористической группировки

Правоохранительные органы Ирана задержали главаря террористической группировки, которая, по версии иранской стороны, действует при непосредственной поддержке Соединённых Штатов.
Речь идёт о Джамшиде Шармахде, который являлся лидером группировки «Тондар». По данным издания IRIB, организация
Организация «Тондар» выступает за установление монархического правления в Иране.
Ранее иранские силовики задержали нескольких человек, которые призывали к беспорядкам в ходе проходящих в стране массовых акций протеста. Власти Ирана утверждали, что жестокие протесты возникли «из-за присутствия подозрительных и агрессивных элементов». Задержанных обвинили в порче имущества и действиях, приведших к гибели людей, писал NEWS.ru.
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