https://static.news.ru/photo/2656e412-d3f4-11ea-9ce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erfan Kouchari/Tasnim/Global Look Press

Правоохранительные органы Ирана задержали главаря террористической группировки, которая, по версии иранской стороны, действует при непосредственной поддержке Соединённых Штатов.

Речь идёт о Джамшиде Шармахде, который являлся лидером группировки «Тондар». По данным издания IRIB, организация стоит за взрывом одной из мечетей в 2028 году в Ширазе, в результате которого погибли свыше 10 человек и около 200 получили травмы.

Организация «Тондар» выступает за установление монархического правления в Иране.

Ранее иранские силовики задержали нескольких человек, которые призывали к беспорядкам в ходе проходящих в стране массовых акций протеста. Власти Ирана утверждали, что жестокие протесты возникли «из-за присутствия подозрительных и агрессивных элементов». Задержанных обвинили в порче имущества и действиях, приведших к гибели людей, писал NEWS.ru.