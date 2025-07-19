Умер «спящий принц» Саудовской Аравии

Принц Аль-Валид бин Халед бин Талал Аль Сауд, прозванный «спящим принцем», умер 19 июля после 20 лет, проведенных в коме, пишет Siasat Daily. Ему было 35 лет.

В 2005 году молодой принц, учившийся в военном колледже Лондона, попал в ДТП, которое привело к кровоизлиянию в мозг. С того момента он так и не пришел в сознание.

На протяжении двух десятилетий Аль-Валид находился на аппарате ИВЛ в медицинском центре имени короля Абдулазиза в Эр-Рияде. Его отец, влиятельный принц Халед бин Талал, привлекал лучших специалистов из разных стран, включая США и Испанию, но все усилия врачей оказались тщетными.

Отец Аль-Валида был категорически против отключения систем жизнеобеспечения, твердо веря, что жизнь и смерть — только в руках Бога. Несмотря на редкие проблески физических реакций, дававших семье мимолетную надежду, состояние принца оставалось безнадежным до самого конца.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская сообщила о тяжелом состоянии легендарного гонщика Михаэля Шумахера, указав на декортикацию — разрыв связей между корой и глубокими структурами мозга после выхода из комы. По словам специалиста, у пациента отсутствует мыслительная деятельность, а шансы на восстановление после длительного вегетативного состояния минимальны.