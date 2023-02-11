Умер лидер турецкой оппозиции Умер экс-глава МИД и лидер оппозиции Турции Дениз Байкал

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дениз Байкал

В возрасте 84 лет скончался бывший министр иностранных дел Турции и экс-председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Дениз Байкал, сообщил лидер этой партии Кемаль Кылычдароглу в своем Twitter-аккаунте. О том, что стало причиной смерти политика, не уточняется.

С грустью узнал о кончине депутата от Антальи, лидера нашей партии, любившего Турцию и CHP, Дениза Байкала, — написал он.

За свою долгую политическую карьеру Байкал был министром иностранных дел и вице-премьером (1995–1996), министром финансов и энергетики, спикером парламента. Он возглавлял партию CHP более 18 лет с перерывами.

10 февраля стало известно о смерти первого премьер-министра Казахстана Сергея Терещенко, он умер в возрасте 71 года. Политик занимал этот пост с 1991 по 1994 год. Причины смерти не называются.

1 января этого года глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о смерти в возрасте 75 лет первого и единственного председателя КГБ РСФСР Виктора Иваненко. По словам Хинштейна, несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы «сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить».