https://static.news.ru/photo/894f43e2-eb52-11e9-a14c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Вооружённые силы Турции ликвидировали 109 «террористов» с начала операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся, — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, операция началась 9 октября. Сначала обстрел начала артиллерия, затем подключилась авиация, а поздно вечером — наземные части. Эрдоган отверг обвинения, что в результате атак турецких войск гибнет мирное население.

Как писал News.ru, операция турецких силовиков против курдов на северо-востоке Сирии началась 9 октября и получила название «Источник мира».

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана взвесить все последствия, которые может повлечь за собой военная операция по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом глава российского государства заявил в телефонном разговоре с турецким коллегой.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться от Анкары и Дамаска вступления в переговоры. Министр отметил, что российская сторона понимает озабоченность Турции безопасностью своих рубежей. Однако урегулировать этот вопрос необходимо с учётом интересов Сирии и в соответствии с так называемым Аданским соглашением, которое было заключено между Анкарой и Дамаском в 1998 году.