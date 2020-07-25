Террористы в Сирии обстреляли три населённых пункта

https://static.news.ru/photo/15b48d82-ceb1-11ea-a84a-fa163e074e61_660.jpgФото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях: Идлиб, Латакия и Алеппо.
За прошедшие сутки зафиксировано девять обстрелов: один обстрел населённого пункта Касталь-Каллас в провинции Латакия, два обстрела населённого пункта Руайха, один обстрел населённого пункта Кухбания, один обстрел населённого пункта Бсакла, один обстрел населённого пункта Маарет-Мухос, один обстрел населённого пункта Дадих, один обстрел населённого пункта Джубас в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Хантунин в провинции Алеппо, — цитирует сообщение РИА Новости.
Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование по нескольким маршрутам.
Как писал NEWS.ru, в Сирии на трассе Дамаск — Алеппо восстановлено движение гражданских автомашин. Теперь можно спокойно проехать от Хамы до Алеппо. При этом на трассе встречается много блокпостов сирийской армии, которые контролируют движение, однако в целом обстановка спокойная. Многие автомобилисты также заезжают по дороге в город Саракеб, за который ещё недавно шли бои между армией и боевиками.