Террористы в Сирии обстреляли три населённых пункта

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Приём и отправку пассажиров с рейсов из других стран иорданские аэропорты возобновят с 5 августа. Об этом сообщил глава Комиссии по регулированию гражданской авиации Хайсам Мисто.

Аэропорты Иордании готовы к приёму международных рейсов из некоторых стран, выбранных согласно разработанной Минздравом методике в зависимости от эпидемиологической ситуации в них. С 5 августа будут рейсы в эти определённые...