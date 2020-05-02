Тегеран не потерпит вертолётов США над иранскими нефтяными вышками

https://static.news.ru/photo/c9b735ac-8c7e-11ea-a08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Hasan Jamali/ТАСС

Тегеран не допустит, чтобы вертолёты США летали над иранскими нефтяными вышками в Персидском заливе, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

Мы не потерпим, чтобы американцы проверяли наши рыбацкие суда и вертолёты США летали над нашими нефтяными вышками в регионе, — цитирует его Young Journalists Club.

Он также подчеркнул, что Персидский залив — это «дом» Ирана, и Тегеран не стремится к разжиганию в нём конфликта.

Тангсири отметил, что в районе залива наступит безопасность, когда американцы уйдут из региона.

Как ранее писал NEWS.ru, американские корабли вторглись в район, где иранские военные проводили манёвры. Об этом сообщил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсир. Таким образом, он оценил ситуацию, возникшую между США и Ираном.