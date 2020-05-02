Тегеран не потерпит вертолётов США над иранскими нефтяными вышками

Тегеран не допустит, чтобы вертолёты США летали над иранскими нефтяными вышками в Персидском заливе, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.
Мы не потерпим, чтобы американцы проверяли наши рыбацкие суда и вертолёты США летали над нашими нефтяными вышками в регионе, — цитирует его Young Journalists Club.
Он также подчеркнул, что Персидский залив — это «дом» Ирана, и Тегеран не стремится к разжиганию в нём конфликта.
Тангсири отметил, что в районе залива наступит безопасность, когда американцы уйдут из региона.
Как ранее писал NEWS.ru, американские корабли вторглись в район, где иранские военные проводили манёвры. Об этом сообщил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсир. Таким образом, он оценил ситуацию, возникшую между США и Ираном.
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