США подняли стратегическую авиацию на Ближнем Востоке

https://static.news.ru/photo/8edad0d2-58e4-11eb-8980-fa163e074e61_660.jpg Фото: CENTCOM/twitter.com

Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США провели патрулирование на Ближнем Востоке, рассказали 17 января 2021 года представители Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США. Зоной оперативной ответственности самолётов является и Ближний Восток, и Центральная Азия, заявил глава СЕНТКОМ генерал Фрэнк Маккензи.

Краткосрочное развёртывание стратегических вооружений является важной частью наших оборонительных возможностей в регионе. <...> Это является чётким и внятным сигналом <...> как друзьям, так и потенциальным противникам, — передаёт ведомство на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Белый дом отправил B-52 на Ближний Восток для демонстрации силы в конце декабря 2020-го. Два борта прибыли с аэродрома Майнот (штат Северная Дакота). СЕНТКОМ тогда объясняло, что таким образом США посылают сигнал всем, кто собирается нанести ущерб Вашингтону, что это способ сдерживания оппонентов. Военные предупредили, что США готовы ответить любому агрессору.

Накануне стало известно, что Минобороны США (Пентагон) сокращает контингент в Ираке и Афганистане до 2,5 тысячи военных в каждой из стран, заявили представители ведомства. Накануне о возможном решении США вывести часть войск заявлял и. о. главы Пентагона Кристофер Миллер. Операцию планировалось осуществить до 15 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун опубликовал программный доклад. Основная тема документа — подготовка авиации к предстоящим боевым действиям. Военный добавил, что он подписал четыре приказа, обязывающих коллег «сосредоточить и направить в правильное русло энергию и талант, а также стойкость пилотов Пентагона». Он отметил, что обучать личный состав необходимо с учётом мировоззрения вероятного противника — россиян и китайцев.