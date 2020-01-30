Спецпредставитель ООН в Триполи Гасан Саламе заявил, что по факту перемирие враждующих сторон в Ливии не действует.
Перемирие существует только на словах, — цитирует агентство Bloomberg Саламе.
Как ранее писал NEWS.ru, сирийская сторона вновь отправила солдат в Ливию для противостояния ЛНА. На территорию страны были доставлены около 2400 сирийских повстанцев. В ближайшее время они объединят свои силы с правительством национального согласия, которое поддерживает ООН.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен