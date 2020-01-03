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После ликвидации американской армией иранского генерала Касема Сулеймани позиции РФ на Ближнем Востоке укрепились, считает корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс.

Но репортёр уточнил, что это лишь временное явление. Кремль просто не хочет смены власти в исламской республике, передаёт CNN. Журналист добавил, что Москву также беспокоит вероятность открытого конфликта Тегерана и США.

Смерть Сумеймани подрывает влияние Ирана в таких странах, как Сирия. Генерал фактически был там проводником в районе боевых действий, русские (...) координировали с ним свои действия, когда дело касалось политики на местности, — рассказал Чанс.

3 января 2020 года при ракетном ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта акция. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первым заявлением, которое сделал преемник убитого генерал-лейтенанта Касема Сулеймани — Исмаил Каани, стало обещание утопить Ближний Восток в американской крови. Такая реакция нового командующего силами «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) последовала в ответ на американскую операцию в Багдаде.

Каани считают во многом похожим на убитого иранского военачальника, за исключением нескольких черт, которые могут оказаться принципиально важными для выполнения его обязанностей на новом посту.