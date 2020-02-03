https://static.news.ru/photo/706d9806-468d-11ea-9224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из самых влиятельных командиров иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции погиб в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

По его данным, им стал один из наиболее влиятельных военачальников Асгар Башабур. При этом об обстоятельствах гибели командира пока не сообщается.

Как писал NEWS.ru, сейчас российские власти озабочены продолжающейся активностью террористических группировок в сирийском Идлибе, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.