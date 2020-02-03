Один из самых влиятельных командиров иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции погиб в сирийской провинции Алеппо. Об этом
По его данным, им стал один из наиболее влиятельных военачальников Асгар Башабур. При этом об обстоятельствах гибели командира пока не сообщается.
Как писал NEWS.ru, сейчас российские власти озабочены продолжающейся активностью террористических группировок в сирийском Идлибе, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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