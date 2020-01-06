Корпус стражей исламской революции (КСИР), предположительно, начал вторую часть операции по атаке на базу Эйн-аль-Асад, занятую американскими войсками.
По данным агенства TASNIM, стражи
Как писал NEWS.ru ранее, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что операция, в ходе которой были атакованы военные базы в Ираке, используемые американцами, носила название «Мученик Сулеймани». КСИР распространил официальное заявление, в котором сказано, что при атаке было использовано несколько десятков ракет класса «земля-земля».
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