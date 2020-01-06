https://static.news.ru/photo/a07e3606-31b4-11ea-9ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР), предположительно, начал вторую часть операции по атаке на базу Эйн-аль-Асад, занятую американскими войсками.

По данным агенства TASNIM, стражи требуют вывода американских войск с Ближнего Востока во избежание больших жертв и разрушений. Пентагон пока официально информацию о второй волне ракетных ударов не подтвердил.

Как писал NEWS.ru ранее, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что операция, в ходе которой были атакованы военные базы в Ираке, используемые американцами, носила название «Мученик Сулеймани». КСИР распространил официальное заявление, в котором сказано, что при атаке было использовано несколько десятков ракет класса «земля-земля».