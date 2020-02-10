Тупиковой ситуацией в переговорах между Россией и Турцией по сирийской провинции Идлиб воспользовался Иран. Третий участник астанинского формата официально предложил урегулировать конфликт между Анкарой и Дамаском, который 10 февраля привёл снова к гибели турецких военнослужащих. На этом фоне Москва пытается втянуть курдские формирования в переговорный процесс с сирийским правительством, что явно противоречит планам Анкары.

О том, что Тегеран готов выступить посредником между сирийским правительством и турецким руководством, заявил шеф иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф. В своём Twitter глава МИД Ирана подтвердил готовность государства содействовать диалогу между «братскими» странами.

Эскалация напряжённости служит только интересам террористов и их спонсоров. Необходимо избегать кровопролития и уважать суверенитет и принцип территориальной целостности, — отметил Зариф.

Заявление прозвучало на фоне безуспешных попыток Анкары и Москвы согласовать режим прекращения огня. 10 февраля российская делегация во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым и спецпредставителем президента по Сирии Александром Лаврентьевым прибыла в Анкару. Однако попытка договориться окончилась ничем: по словам наблюдателей, беседа подошла к концу в 14:00 по местному времени. Но позже делегаты были вынуждены начать разговор уже лично с представителем турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Печальным поводом стал обстрел сирийской правительственной армией наблюдательного поста в районе Тафтаназа (Идлиб), который принадлежал Турции. В результате погибли военнослужащие ВС Турецкой Республики, что поставило под вопрос не только российско-турецкие договорённости в Сочи, но и результативность контактов между Москвой и Анкарой вообще.

Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу MFA Russia/Global Look Press

Интерес Ирана к ситуации в Идлибе понятен. В конце января британская Telegraph опубликовала расшифровку переговоров боевиков из шиитских формирований «Фатимиюн», которая указывает на их прямое участие в боях за мятежную провинцию. По данным издания, предполагаемое количество этих сил на территории Идлиба может составлять от 400 до 800 человек. Ранее в январе уже появлялись сообщения со ссылкой на турецкую разведку о том, что несколько группировок, поддерживаемых Ираном, были развёрнуты на фронтах Идлиба и Алеппо. Наблюдатели приписывают их переброску напрямую Ирану и считают это важным событием: по их мнению, таким образом Исламская Республика посылает сообщение всем задействованным в Сирии игрокам о том, что её сила и влияние в этом театре боевых действий остались прежними.

Тем временем сирийская правительственная армия 10 февраля уверенно взяла под контроль большую часть шоссе Хама — Алеппо, которое по факту является последним отрезком стратегической автострады юг — север, идущей из сирийской столицы. Силы президента Башара Асада вышли к посёлку Эль-Кумария, откуда можно наносить удары по группировкам, обороняющимся в микрорайоне Рашидин-4 (запад Алеппо). Очевидно, что войска сирийской армии не готовы поставить на паузу бои за стратегически важные транспортные артерии — даже если они ведутся в условиях переговоров между РФ и Турцией. В совокупности с заявлениями Ирана действия армии Асада оставляют впечатление, что ситуация становится неподконтрольной российской стороне.

Stringer/Xinhua/Global Look Press

Москва ведёт ещё одну кампанию, которая вряд ли понравится официальной Анкаре. Сопредседательница исполнительного совета Ассамблеи демократической Сирии Ильхам Ахмед официально подтвердила , что Россия дала импульс для диалога между официальным Дамаском и курдскими структурами на северо-востоке Сирии. По словам Ахмед, пока стороны находятся на очень раннем этапе переговоров с сирийским правительством: переход к серьёзным дискуссиям требует повестки дня и плана, контроль над которыми должен соблюдаться через специальные комитеты. Представительница сирийских курдов заявила, что российская сторона «серьёзно» относится к роли посредника и гаранта в политическом процессе. Москва, как следует из слов Ахмед, согласилась оказывать давление на Дамаск с целью достигнуть всеобъемлющего урегулирования.

Не секрет, что ситуацию в северо-восточных районах хотела бы разрешить сама Турция — при участии США. Однако с учётом происходящего в Идлибе пока непонятно, что случится с этими территориями: ведь обострение в одном районе может откликнуться и в другом. Кроме того, вопросом остаётся то, как далеко может зайти желание Ирана показать свою силу.