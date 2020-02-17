https://static.news.ru/photo/cfc3032c-519b-11ea-971c-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

МИД Турции сообщил о завершении первого раунда переговоров по Идлибу между российской и турецкой делегациями. Обсуждение ситуации в Сирии продолжится 18 февраля 2020 года.

На данный момент стороны обсудили полную имплементацию сочинских договорённостей по Идлибу, передаёт ТАСС.

Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что «разногласия из-за Сирии» не должны помешать отношениям России и Турции.

Как писал NEWS.ru, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Переговоры Турции и России о выработке итогового соглашения по сирийскому городу состоялись в российской столице 17 февраля 2020 года.