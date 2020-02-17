МИД Турции сообщил о завершении первого раунда переговоров по Идлибу между российской и турецкой делегациями. Обсуждение ситуации в Сирии продолжится 18 февраля 2020 года.
На данный момент стороны обсудили полную имплементацию сочинских договорённостей по Идлибу,
Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что «разногласия из-за Сирии» не должны помешать отношениям России и Турции.
Как писал NEWS.ru, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Переговоры Турции и России о выработке итогового соглашения по сирийскому городу состоялись в российской столице 17 февраля 2020 года.
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