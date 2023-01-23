Разберемся сами: коренные израильтяне не хотят слушать «понаехавших» Население Израиля, как выяснилось, в большинстве придерживается очень правых взглядов, и эта тенденция будет только усиливаться

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Почти половина родившихся в Израиле евреев считают, что они должны иметь больше прав, чем нееврейское население страны, согласно опросу, проведенному Израильским институтом демократии.

В частности, 49% респондентов-евреев ответили, что согласны с утверждением «израильтяне-евреи должны иметь больше прав, чем остальное население страны». Примечательно, что среди молодежи правых даже больше, чем в целом по стране: около 75%. В частности, 80% израильтян-евреев придерживаются мнения, что важнейшие решения по вопросам мира и безопасности должны приниматься еврейским большинством, а 59% считают, что евреи также должны самостоятельно управлять экономикой и обществом.

Также 43% израильтян-евреев полагают, что в управлении страной должны превалировать традиционные ценности, а не демократия, в то время как за демократию высказались 26%. Еще один признак крена общества «вправо» — две трети израильтян-евреев заявляют, что правозащитные организации наносят ущерб государству.

Опрос был проведен вскоре после прихода к власти, как его называют, «самого правого правительства в истории страны», в которое вошли «Ликуд», «Религиозный сионизм», «ШАС», «Яхадут ха-Тора», «Оцма Йехудит» и «Ноам».

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Что же стало причиной усиления правого вектора в израильском обществе?

Как отмечают в разговоре с NEWS.ru коренные евреи-израильтяне, уклонению общества вправо способствует масштабный процесс репатриации из стран постсоветского пространства, который за последний год развернулся еще активнее. По их мнению, наплыв новых эмигрантов приводит к перенаселению страны и хаосу во внутренней политике. Более того, по широко распространенному в Израиле мнению, те, кто действительно хотел, давно уже репатриировались, поэтому сейчас закон «О возвращении» (ЗОВ) уже утратил свой смысл, и его можно упразднить.

Напомним, вопрос об изменении или отмене ЗОВ сейчас обсуждается в правительстве.

За последние два десятилетия <...> общество, особенно израильтяне-евреи, стало хуже относиться к основным принципам демократии, в том числе к гражданскому равенству, — считает Тамар Герман, директор по политическим исследованиям Израильского института демократии. — За исключением светской общественности, среди большинства израильтян-евреев сегодня растет желание уделять больше внимания еврейскому характеру страны.

Тенденция по уклонению израильского общества «вправо» объясняется рядом причин. Израиль изначально создавался как еврейское государство; с первых дней существования ему нужно было выдерживать натиск со стороны соседних арабских стран.

Израильтяне рассматривают свою страну как землю предков, ее история для них имеет большое культурно-религиозное значение, — говорит Виталий Макаров, заместитель генерального директора центра репатриации «Герцль».

Фото: Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

Значительная часть евреев-израильтян по-прежнему чувствует необходимость в сохранении моноэтничного характера собственной политической системы, опасаясь, что противники из арабских и исламских политических сил могут проникнуть в систему государственного управления Израиля и разрушить это уникальное образование, лишив древний народ права на убежище в условиях гонения в других странах, дополняет Кирилл Казаков, член Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки.

По его словам, подобные опасения усилились при каденции прошлого правительства, которое за короткий срок своего существования успело заморозить израильское поселенческое движение, легализовать часть нееврейских нелегальных поселений в Негеве (пустыня на Ближнем Востоке), а также передать часть спорного шельфа Ливану в рамках процесса делимитации границ.

По мнению лиц, которых в Израиле принято называть правыми, подобные шаги подорвали израильскую безопасность. Также их недовольство вызвало историческое вхождение арабских депутатов в правительственную коалицию, которое, по их словам, подрывало безопасность государства, — полагает Казаков.

Вероятно, именно такие настроения привели к тому, что к власти в Израиле пришло самое правое правительство в истории этой страны. Тому факту, что среди молодёжи количество правых даже больше, чем в целом по стране, до 75%, есть объяснение — репатрианты, в отличие от местных уроженцев, получают различные льготы, в том числе компенсацию за обучение в вузах, которое в Израиле платное, рассказывает Макаров.

Кроме того, в условиях роста террористической активности и уступок прежнего правительства арабам выросла поддержка религиозно-сионистских идей, что позволило радикальным политикам Бецалелю Смотричу из «Религиозного сионизма» и Отамару Бен-Гвиру из «Оцма Йегудит», хотя их критиковала значительная часть политической элиты, усилить свои позиции на выборах и сформировать относительно крупную фракцию в кнессете, — отметил Казаков.

По его словам, за год нахождения в оппозиции Биньямин Нетаньяху, с одной стороны, смог сохранить свой образ «железного» лидера, который нравится избирателям, а с другой стороны, из-за коррупционных скандалов он остался «нерукопожатным» для многих других политиков еврейского государства. «В итоге сформировалось ядро правой коалиции из тех, кто для большинства политиков в стране был неприемлемым союзником в процессе формирования правительства. Третьим компонентом этой „гремучей смеси“ стали ультраортодоксальные (харедимные) партии, готовые сотрудничать с теми, кто предложит им контроль над ключевыми министерствами», — считает Казаков.

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По мнению экспертов, тенденция правого уклона в израильском обществе сохранится, поскольку правительство не принимает никаких мер для снижения напряжённости, а из-за нестабильной ситуации в мире продолжает усиливаться поток иммигрантов в Израиль. По последним данным Министерства алии и интеграции Израиля, с 24 февраля 2022 года репатриировались 70 тыс. человек, это рекорд за последние 23 года. В период с начала СВО и до конца июля репатриацию прошли 18 тыс. человек из России, 12 тыс. с Украины и около 1 тыс. из Белоруссии.

Кнессет в прошлом году уже выделил рекордные суммы для того, чтобы организовать ускоренную репатриацию и последующую адаптацию переселенцев из России, Белоруссии и Украины. Необходимо не только материальное пособие, но и создание дополнительных мест для размещения ульпанов, которых сейчас не хватает. Всё это не может не вызывать недовольство израильтян, которые только начали оправляться от кризиса пандемийных лет.

Также дальнейшему повороту общества «вправо» может поспособствовать внешнеполитическая ситуация: террористическая активность в Израиле, активность шиитской «оси сопротивления», а также статус иранской ядерной программы. Если эти тренды станут набирать силу, то в Израиле будет наблюдаться рост правых настроений, как ответ на угрозу.

Еще одной причиной правого крена могут стать американо-израильские отношения. Если США поддержат израильских правых, как это было при Трампе, или будут резко осуждать политику Иерусалима, как это делает Демократическая партия, то правые настроения углубятся из-за осознания необходимости самостоятельно обеспечивать безопасность Израиля.