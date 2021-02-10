Qatar Airways возобновляет полёты в Москву с 3 марта

https://static.news.ru/photo/6eb5ede0-6bb9-11eb-8860-96000091f725_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways объявила, что с 3 марта вновь начнёт осуществлять рейсы в Москву.

Полёты будут выполняться в аэропорт Домодедово на борту Airbus A320 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Как отметили в авиакомпании, благодаря стыковкам в аэропорту Хамад — главном хабе Qatar Airways — у пассажиров появится больше возможностей для путешествий на Мальдивы и в другие экзотические страны мира, сообщили в Twitter авиакомпании.

Авиасообщение между Россией и Катаром были прерваны из-за пандемии коронавируса.

В марте Qatar Airways также возобновляет полёты в Судан после двухлетнего перерыва. Тогда, 11 апреля 2019 года в африканском государстве был смещен со своей должности бывший президент страны Омар аль-Башир.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал предположение, что к июню открыть прямые рейсы для российских туристов могут Испания и Кипр. По его мнению, Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение с Россией, так как эпидемиологическая обстановка в РФ выглядит лучше, чем в других европейских странах. Также, по его мнению, может быть расширено число маршрутов в Египет, писал NEWS.ru.