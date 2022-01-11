Китай ищет страховку в сфере энергетики на фоне протестов в Казахстане

Китай устроил переговорный марафон с главами МИД ближневосточных государств на этой неделе. С пятидневным визитом в страну прибыли министры четырёх стран Персидского залива. Несмотря на то что их поездка планировалась заранее, в экспертной среде её напрямую связали с последствиями беспорядков в Казахстане. По этим оценкам, протесты в центральноазиатской республике поставили под вопрос энергетическую безопасность Пекина, в связи с чем он вынужден рассматривать аравийские государства в качестве альтернативы для своих проектов.

Визит в Пекин министров иностранных дел Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна, а также генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наифа Фалаха аль-Хаджрафа был организован благодаря приглашению китайской стороны. Это первая поездка в таком «массовом» формате, что, вероятно, должно подчеркнуть внимание КНР к проблемам Аравийского полуострова. Тем не менее в повестке переговоров — вопросы, связанные не только с этим регионом. Так, место в дискуссии заняла ситуация в Афганистане. Интересно, что за министрами ССАГПЗ в КНР на этой неделе должны отправиться отдельно главы дипломатических ведомств Турции и Ирана.

Поднятие флага, Пекин Chen Zhonghao/XinHua/Global Look Press

Тем не менее большие ожидания китайские официальные лица возлагали именно на контакты с ССАГПЗ. По крайней мере государственные СМИ указывают на то, что переговорщики могут достигнуть прогресса в заключении соглашения о зоне свободной торговли. Несмотря на то что инициатива по формированию такой зоны между Пекином и аравийскими столицами обсуждается с начала нулевых, сделка так и не была оформлена. Близкие к китайским властям эксперты в то же время вписывают нынешние переговоры с министрами ССАГПЗ в «иранский» контекст: по их мнению, после заключения с Исламской Республикой 25-летнего соглашения о всестороннем сотрудничестве другие игроки региона также задумались о «ключевых договорах» с КНР.

Заткнуть за «пояс»

Большая часть импортируемого Китаем топлива поступает из стран Персидского залива. Помимо этого, Пекин и аравийские столицы связывают тесные торговые и инвестиционные контакты. С 2005 года Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Ирак и Иран были одними из ведущих рынков для китайских строительных компаний. В то же время для Пекина важна портовая инфраструктура вдоль береговой линии Аравийского полуострова: она вписывается в его амбициозные планы по развитию геоэкономической инициативы «Один пояс — один путь». Другой вопрос, что подобное партнёрство до последнего времени беспокоило США, которые нередко пытаются контролировать внешние контакты своих союзников на Ближнем Востоке.

По мнению американских официальных лиц, развитие экономических связей с Китаем зачастую влечёт за собой потерю политического суверенитета. Не случайно заключение многолетней стратегической сделки между Тегераном и Пекином сопровождали слухи о том, что Исламская Республика попросту разменивает свои военно-морские базы на экономический стимул. Однако в экспертной среде смотрят на этот тезис неоднозначно: по этим оценкам, у Китая попросту нет такого диапазона военных и политических возможностей, который мог бы создать пропорциональную конкуренцию американскому влиянию в регионе. Впрочем, сделать связи с КНР элементом торга в переговорах с США можно при любых обстоятельствах, убеждены некоторые члены ССАГПЗ.

Замена Казахстану

Визит министров иностранных дел ССАГПЗ в Китай, однако, считают важным в контексте событий в Казахстане. Как заявил военный аналитик Чжоу Ченминь, КНР надеется, что сближение со странами Персидского залива даст ей возможность обезопасить цепочки энергетических поставок на постсоветском пространстве после того, как ситуация вокруг положения Нур-Султана поставила под вопрос их целостность.

EPA/TASS

Казахстан представляет собой ключевого поставщика энергии для проекта Пекина по созданию газопровода Запад — Восток в Центральной Азии. Нынешние политические волнения в стране могут повлиять на будущую цепочку поставок энергоносителей, чего лидер Си Цзиньпин не допустит, — обращает внимание аналитик.

Согласно этим оценкам, если вдруг движение топлива через Запад — Восток по какой-либо причине будет заморожено, то только страны Персидского залива могут выступить для КНР в качестве реальной альтернативы.

Для самих же аравийских государств интенсификация контактов с КНР является хорошим способом уравновесить свои отношения с США, говорят китайские эксперты.

Они вели достаточно много дел с американцами, однако теперь видят в этом проблему и хотят найти новый путь и безопасный рынок для своего капитала, — утверждает Инь Ган, эксперт по странам Ближнего Востока китайской Академии социальных наук.

Так или иначе, сближение с КНР помогло бы ближневосточным игрокам создать как минимум видимость работы над углублением стратегической автономии, которая может стать раздражителем для американских властей.