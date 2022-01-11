Китай ищет страховку в сфере энергетики на фоне протестов в Казахстане

Китай устроил переговорный марафон с главами МИД ближневосточных государств на этой неделе. С пятидневным визитом в страну прибыли министры четырёх стран Персидского залива. Несмотря на то что их поездка планировалась заранее, в экспертной среде её напрямую связали с последствиями беспорядков в Казахстане. По этим оценкам, протесты в центральноазиатской республике поставили под вопрос энергетическую безопасность Пекина, в связи с чем он вынужден рассматривать аравийские государства в качестве альтернативы для своих проектов.
Визит в Пекин министров иностранных дел Саудовской Аравии, Омана, Кувейта и Бахрейна, а также генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наифа Фалаха аль-Хаджрафа
Тем не менее большие ожидания китайские официальные лица возлагали именно на контакты с ССАГПЗ. По крайней мере государственные СМИ
Заткнуть за «пояс»
Большая часть импортируемого Китаем топлива
По мнению американских официальных лиц, развитие экономических связей с Китаем зачастую влечёт за собой потерю политического суверенитета. Не случайно заключение многолетней стратегической сделки между Тегераном и Пекином сопровождали слухи о том, что Исламская Республика попросту разменивает свои военно-морские базы на экономический стимул. Однако в экспертной среде
Замена Казахстану
Визит министров иностранных дел ССАГПЗ в Китай, однако,
Казахстан представляет собой ключевого поставщика энергии для проекта Пекина по созданию газопровода Запад — Восток в Центральной Азии. Нынешние политические волнения в стране могут повлиять на будущую цепочку поставок энергоносителей, чего лидер Си Цзиньпин не допустит, — обращает внимание аналитик.
Согласно этим оценкам, если вдруг движение топлива через Запад — Восток по какой-либо причине будет заморожено, то только страны Персидского залива могут выступить для КНР в качестве реальной альтернативы.
Для самих же аравийских государств интенсификация контактов с КНР является хорошим способом уравновесить свои отношения с США, говорят китайские эксперты.
Они вели достаточно много дел с американцами, однако теперь видят в этом проблему и хотят найти новый путь и безопасный рынок для своего капитала, — утверждает Инь Ган, эксперт по странам Ближнего Востока китайской Академии социальных наук.
Так или иначе, сближение с КНР помогло бы ближневосточным игрокам создать как минимум видимость работы над углублением стратегической автономии, которая может стать раздражителем для американских властей.