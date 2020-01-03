Первым заявлением, которое сделал преемник убитого генерал-лейтенанта Касема Сулеймани — Исмаил Каани, стало обещание утопить Ближний Восток в американской крови. Такая реакция нового командующего силами «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) последовала в ответ на американскую операцию в Багдаде. Каани считают во многом похожим на убитого иранского военачальника, за исключением нескольких черт, которые могут оказаться принципиально важными для выполнения его обязанностей на новом посту.

Иранский духовный лидер Али Хаменеи назвал Каани одним из самых выдающихся командиров КСИР, который хорошо зарекомендовал себя во время войны между Ираном и Ираком в 1980-х годах. У военачальника большой опыт работы: он был заместителем командующего силами «Кудс» в течение почти двух десятилетий. Каани до сих пор пытается держать марку. После смерти Сулеймани он сделал угрожающее заявление в стиле иранских ультраконсервативных кругов.

Проявите терпение — и вы увидите американские тела по всему Ближнему Востоку, — сказал Каани.

В 2017 году Каани заявил, что США пытались, но не смогли уничтожить Иран и обвинил Вашингтон в создании террористических группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ). Исмаил Каани нередко хвастался тем, что Иран убил больше американцев, чем США — иранцев.

По словам Хаменеи, в настоящее время спецназ «Кудс» продолжит работать в прежнем темпе: все указания для них остаются неизменными — как и во времена Сулеймани. Однако кое-что изменится точно: Каани будут неизбежно сравнивать с убитым в Багдаде военачальником — от манеры руководить до биографических нюансов.

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Достоверных фактов о Сулеймани может оказаться мало. Известно, что он родился в бедной крестьянской семье в 1957 году, вступив в ряды КСИР сразу после Исламской революции. Во время ирано-иракской войны военачальник отвечал за связи с иракскими курдами и шиитскими формированиями и организациями, недовольными режимом Саддама Хусейна. В 1988 году встретил конец войны командиром 41-й пехотной дивизии «Таралла». В 1990-е годы Сулеймани нёс ответственность за силы КСИР в юго-восточной провинции Керман на границе с Афганистаном. «Кудс» он возглавил в 1998 году (точная дата неизвестна).

Что касается Каани, то, как говорит автор многочисленных исследований о КСИР американский эксперт иранского происхождения Али Альфонех, генерал был членом Корпуса стражей по крайней мере с 1982 года. В одном из материалов 2012 года, который посвящён Каани, Альфонех утверждает, что новоиспечённый командующий «Кудс» обладает несколькими чертами, схожими с чертами Сулеймани. Это умение вести разведывательные миссии с высокой степенью риска и умение импровизировать на поле боя. По словам эксперта, оба военачальника имеют глубокие связи с другими высокопоставленными членами КСИР и долгие доверительные отношения с верховным аятоллой. Однако Каани не обладает достаточной харизмой, как Сулеймани. Кроме того, мало что известно о его политических взглядах, пишет Альфонех. Может ли это вызвать проблемы в проведении операций «Кудс» за рубежом, — большой вопрос. В то же время нельзя не заметить, что значение личности командующего «Кудс» для иранской внешней политики может оказаться переоценено.

Иранская военно-политическая организация КСИР выполняет функции армии, полиции, жандармерии и органов государственной безопасности. По конституции Ирана, основной задачей КСИР является «охрана Исламской революции и ее завоеваний». Структура подчиняется напрямую духовному лидеру — аятолле Хаменеи. Что же касается сил специального назначения «Кудс» (или «Кодс», с персидского — «силы Иерусалима»), то основные функции этого подразделения, которое возглавлял генерал Сулеймани, — военная разведка, проведение специальных операций на территории других стран, поддержание контактов с шиитскими организациями, движениями и вооружёнными формированиями в странах так называемой «шиитской оси». «Кудс» были сформированы в 1980 году: нет никаких достоверных данных об их численности. В США их считают террористической структурой, которая угрожает безопасности Ближнего Востока.