13 января 2026 в 07:15

«Одевайтесь скромно»: турэксперт о правилах посещения ОАЭ

Турэксперт Ансталь: в ОАЭ за пределами отеля лучше ходить в закрытой одежде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянам, отправившимся отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты, за пределами отеля лучше ходить исключительно в закрытой одежде, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, на территории проживания туристов обычно действуют более свободные правила. Однако она отметила, что за пределами отелей необходимо соблюдать местные законы.

ОАЭ — это мусульманская страна с достаточно строгими правилами, поэтому не запасайтесь только короткими шортами и майками, если планируете выбираться в город. Там вам все-таки нужно будет прикрыть и руки, и ноги, потому что таковы законы. Я всегда люблю говорить: «Мы со своим самоваром в Тулу не ездим, поэтому в гостях и соблюдаем правила той страны, в которую прилетели». Обязательно возьмите с собой закрытую одежду. На территории отеля вы можете спокойно передвигаться в шортах, майках и купальниках — здесь нет строгих правил. Но как только выходите в город, сразу действуют строгие законы — одевайтесь скромно, — пояснила Ансталь.

Она также обратила внимание на особенности приобретения и употребления алкогольных напитков в стране. По ее словам, туристам, для которых важен доступ к спиртному, необходимо внимательно изучать условия питания при бронировании отеля.

Еще один важный момент посещения ОАЭ. Если вам важно, чтобы в отеле был алкоголь, при бронировании выбирайте тип питания и проверяйте, входит ли он в ваш пакет. Чаще всего в Эмиратах это не просто привычный нам all inclusive, а soft all inclusive. У вас входит все так же, как на стандартном «все включено», но нет алкоголя. Если вы летите в Шарджу, там можно даже не искать отели с алкоголем, потому что на его территории действует сухой закон, — резюмировала Ансталь.

Ранее сообщалось, что спрос российских туристов на поездки за рубеж в новогодние праздники в 2026 году вырос на 48%. В топ-10 стран-лидеров попали Белоруссия, Таиланд, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Казахстан, Армения, Абхазия и Китай.

ОАЭ
туристы
россияне
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
