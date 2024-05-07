Названы последствия вторжения Израиля в Рафах MSF: вторжение ЦАХАЛ в Рафах приведет к катастрофе

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Вторжение ЦАХАЛ в Рафах на юге сектора Газа приведет к катастрофическим последствиям, заявила гуманитарная организация «Врачи без границ» (Medecins sans frontieres, MSF). MSF подчеркнула, что готовится эвакуировать население и уже начала выписывать пациентов, способных ходить, чтобы освободить места в больнице, передает ТАСС.

Наступление на Рафах будет иметь катастрофические последствия для более миллиона человек. Условия жизни на всей территории Газы уже крайне нестабильны, и они будут только ухудшаться, — сказали в MSF.

В организации подчеркнули, что действия Израиля только усугубят ущерб, уже нанесенный системе здравоохранения в Газе. Также в MSF выразили уверенность, что полевые госпитали, которые можно было бы развернуть на территории анклава, не смогут справиться с наплывом раненых после действий ЦАХАЛ.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к властям Израиля с просьбой прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа. Он также напомнил, что в результате боевых действий уже погибли десятки тысяч человек, не говоря уже о масштабных разрушениях. Генсек подчеркнул, что штурм новой цели Израиля — города Рафах — неизбежно приведет к гуманитарной катастрофе.

7 мая армия Израиля приступила к проведению военной операции в восточной части Рафаха. Сообщалось, что пока действия военных носят точечный характер и направлены против террористов.