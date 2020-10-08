Москву обвиняют в перестройке спецслужб Сирии

Россия усиливает контроль над сферами экономики и безопасности в Сирии. Так арабские обозреватели объясняют интенсификацию контактов между Москвой и Дамаском в последние месяцы. Их внимание привлекло то, что российскую столицу посетила сирийская делегация во главе с министром по делам президентского дворца Мансуром Аззамом. Не менее интересным наблюдатели сочли и состоявшийся недавно рабочий визит главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Дамаск.

О предполагаемом расширении российского контроля над сферами сирийской жизни пишет региональная пресса, которая отмечает, что Москва представила официальному Дамаску некий план дальнейших шагов в экономике Сирии для того, чтобы частично нейтрализовать эффект кризиса, вызванного пандемией и введением в США санкционного «закона Цезаря». Соответствующие сигналы были донесены до сирийского руководства во время визита делегации во главе с Аззамом в Москву.

Российскую сторону на этих встречах, как сообщается, представляли делегаты министерств экономического развития, энергетики, промышленности и торговли, финансов и сельского хозяйства. По сообщениям арабских СМИ, в ходе контактов делегация из РФ обратила внимание сирийцев на необходимость предпринять практические и оперативные шаги, которые помогут реализовать проекты двустороннего сотрудничества, согласованные во время сентябрьского визита в Дамаск вице-премьера Юрия Борисова и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Вполне очевидно, что российская сторона уже не может идти по пути предоставления безусловных кредитов. Отчасти это понимание есть и у сирийского лидера Башара Асада.

В нашей экономической ситуации мы считаем важным обращаться за кредитами, но в то же время нельзя идти на подобный шаг, не имея возможности затем выплатить эти кредиты. Иначе это станет тяжёлым бременем для экономики, так что нужно учитывать эти аспекты, — сказал президент Арабской Республики в недавнем интервью российским СМИ.

Как считают арабские обозреватели, запросы на перемены у российской стороны есть и к сирийскому аппарату безопасности. Повод говорить о том, что Москва начала расширять контроль над спецслужбами режима, дал недавний рабочий визит Александра Бастрыкина в Сирию, во время которого он провёл переговоры с руководителем Бюро национальной безопасности Али Мамлюком, а также с министром юстиции САР Ахмедом Сейидом. В центре внимания переговорщиков находилось сотрудничество между российскими и сирийскими ведомствами. Как считают наблюдатели, Москва хочет переформатировать работу аппарата безопасности Арабской Республики с тем, чтобы улучшить его имидж и вывести из управленческого кризиса.

sledcom.ru

Гипотезы о том, что РФ намерена усилить власть над сирийскими спецслужбами, уже появлялись, когда в руководстве соответствующих органов Сирии произошли серьёзные кадровые изменения, которые переформатировали привычную конфигурацию сил. По одной из циркулировавших тогда версий, рокировки свидетельствовали о желании сирийской политической элиты обеспечить преемственность, по другой — были нацелены на то, чтобы зацементировать российское влияние.

Пока что, судя по заявлениям экспертов, близких к российскому дипкорпусу, Кремль осознаёт опасность сохранения статус-кво в сирийской политической жизни, который препятствует прежде всего готовности международного сообщества обеспечить восстановление уничтоженной военной инфраструктуры. Поэтому если России и необходим контроль над некоторыми сферами, то для обеспечения договороспособности сирийского руководства в случае его демаршей.