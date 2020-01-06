Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов сообщил, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, главам МИДа, Минэкономразвития и Минтранса оценить безопасность полётов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов после последних событий в регионе.
Медведев поручил подготовить предложения по безопасности россиян в регионе, учитывая различные возможные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.
Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.
Как ранее писал NEWS.ru, посольство Украины в Иране исправило информацию о крушении самолёта под Тегераном. На сайте дипмиссии исчезла информация об исключении версии теракта.
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