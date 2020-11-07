Лидер ливанских христиан хочет засудить США за санкции

https://static.news.ru/photo/318e5ece-21dc-11eb-997f-fa163e074e61_660.jpg Джебран Басиль Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Лидер Свободного патриотического движения (СПД) Ливана Джебран Басиль возглавляющий крупнейший христианский блок в парламенте страны, намерен обратиться в суд и потребовать от США компенсации за включение его в санкционный список.

Он утверждает, что попал под санкции Вашингтона за отказ прекратить отношения с шиитской партией «Хезболла», которая является политическим союзником СПД.

Мне был предъявлен ультиматум, который истекал 4 ноября, но я его отверг, заявив, что не стану выполнять роль агента Америки, — цитирует политика ТАСС.

Санкции Басиль расценил как попрание суверенитета Ливана и нарушение основных принципов международного права.

В Минфине США утверждают, что Басиль попал под санкции из-за причастности к коррупции в политической системе Ливана. Политик это отрицает, подчёркивая, что американская сторона обвиняет его бездоказательно.

Ранее NEWS.ru писал, что США решили ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующую инициативу подготовила группа сенаторов американского Конгресса. В Госдуме РФ возмутились тем, что Вашингтон намерен расширить ограничения при полном отсутствии доказательств отравления Навального.