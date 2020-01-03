Над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум поднят красный флаг. Он был водружён после убийства командующего силами специального назначения Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Видео с места было
Иранская сторона неоднократно заявляла о стремлении воздать месть американцам за убийство Сулеймани. Власти страны указали на то, что Тегеран имеет право на самооборону. Нападение на генерала в Иране сравнили с объявлением войны и пообещали действовать соответственно.
Как писал NEWS.ru, генерал погиб 3 января в результате ракетного удара американских военных по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан президентом США Дональдом Трампом.
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