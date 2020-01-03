https://static.news.ru/photo/c6bbb6be-2f06-11ea-a5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум поднят красный флаг. Он был водружён после убийства командующего силами специального назначения Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Видео с места было размещено на YouTube в день гибели генерала. Такой флаг означает желание отомстить за гибель мучеников во время американского удара. Его поднимали под пение верующих, в котором те обращались к Аллаху, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ливанское телевидение.

Иранская сторона неоднократно заявляла о стремлении воздать месть американцам за убийство Сулеймани. Власти страны указали на то, что Тегеран имеет право на самооборону. Нападение на генерала в Иране сравнили с объявлением войны и пообещали действовать соответственно.

Как писал NEWS.ru, генерал погиб 3 января в результате ракетного удара американских военных по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан президентом США Дональдом Трампом.