Карантин премьера Израиля Нетаньяху продлится до 8 апреля

https://static.news.ru/photo/c54abc4a-74c4-11ea-8284-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху придётся находиться в самоизоляции ещё неделю. Причиной продления карантина политика стало заражение коронавирусом главы Минздрава страны Яакова Лицмана, с которым он контактировал.

В офисе премьера заявили, что до 8 апреля он будет работать из своей резиденции в Иерусалиме, передаёт Times of Israel.

Нетаньяху придерживался режима самоизоляции с конца марта по совету личного врача и специалистов Министерства здравоохранения. Решение было принято из-за того, что советница политика по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух оказалась инфицирована COVID-19.

В ночь на 2 апреля карантин премьера должен был завершиться, так как с момента его контактов с Палух прошло 14 дней. В то же время стало известно о заражении коронавирусной инфекцией министра здравоохранения и его супруги, писал NEWS.ru.