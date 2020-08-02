Израиль перехватил выпущенную из сектора Газа ракету

https://static.news.ru/photo/3e8ffd20-d4f3-11ea-befc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Боевики из палестинских радикальных группировок выпустили ракету по территории Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля перехватила боеприпас с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол», передаёт ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу. О ракетной атаке предупредила система оповещения. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в примыкающих к сектору Газа районах.

Предыдущая ракетная атака со стороны палестинских территорий была осуществлена 5 июля, ПВО Израиля успешно перехватили ракету, ВВС еврейского государства нанесли в ответ воздушный удар по целям, связанным с движением ХАМАС. До этого ракеты по Израилю запускались 26 июня, 6 мая и 27 марта. Израильская армия в ответ каждый раз атаковала объекты ХАМАС.

25 июля представитель ХАМАС Абу Обайда заявил, что если Израиль пойдёт на аннексию Западного берега реки Иордан и Иорданской долины, движение расценит это как открытое объявление войны и отреагирует соответствующим образом, передавал NEWS.ru.