Израиль перехватил выпущенную из сектора Газа ракету

Боевики из палестинских радикальных группировок выпустили ракету по территории Израиля из сектора Газа.
Армия обороны Израиля перехватила боеприпас с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол»,
Предыдущая ракетная атака со стороны палестинских территорий была осуществлена 5 июля, ПВО Израиля успешно перехватили ракету, ВВС еврейского государства нанесли в ответ воздушный удар по целям, связанным с движением ХАМАС. До этого ракеты по Израилю запускались 26 июня, 6 мая и 27 марта. Израильская армия в ответ каждый раз атаковала объекты ХАМАС.
25 июля представитель ХАМАС Абу Обайда заявил, что если Израиль пойдёт на аннексию Западного берега реки Иордан и Иорданской долины, движение расценит это как открытое объявление войны и отреагирует соответствующим образом, передавал NEWS.ru.
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