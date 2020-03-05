Власти Ирана (по мнению экспертов, эта страна имеет отличную систему здравоохранения) объяснили высокую смертность от коронавируса COVID-19.
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Вторая причина заключается в том, что Иран, по мнению руководства страны, чуть ли не единственное государство, которое демонстрирует предельную честность при обнародовании числа заболевших и умерших.
Ранее NEWS.ru писал о том, что советские власти не позволили бы новому коронавирусу распространиться в стране. Такое мнение выразил член президиума, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
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