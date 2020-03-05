https://static.news.ru/photo/2bf32e24-5efd-11ea-89b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Власти Ирана (по мнению экспертов, эта страна имеет отличную систему здравоохранения) объяснили высокую смертность от коронавируса COVID-19.

По данным «МедикФорум», высокие показатели обусловлены двумя причинами. Первая — преклонный возраст большинства заболевших. Эпидемия в стране началась в городе Кум, в котором сосредоточены главные шиитские святыни. Многие паломники пожилого возраста заражаются коронавирусом и умирают. Иранские власти сообщили, что большинство скончавшихся от заболевания — пациенты старше 60 лет.

Вторая причина заключается в том, что Иран, по мнению руководства страны, чуть ли не единственное государство, которое демонстрирует предельную честность при обнародовании числа заболевших и умерших.

Ранее NEWS.ru писал о том, что советские власти не позволили бы новому коронавирусу распространиться в стране. Такое мнение выразил член президиума, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.