https://static.news.ru/photo/7df3141a-5ef7-11ea-834d-fa163e074e61_660.jpg Валерий Рашкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советские власти не позволили бы новому коронавирусу распространиться в стране. Такое мнение выразил член президиума, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

По его словам, во времена существования СССР сознательность людей «была на порядок выше». Он отметил, что принимаемые советским руководством меры позволяли более оперативно, научно и целенаправленнее решать подобные проблемы.

Я помню в советское время, когда уже и Сталина не было, все граждане, все буквально, выполняли правила борьбы с ящуром. Сегодня мы как страна потеряли способность самозащищаться, — сказал депутат в интервью изданию «Подъём».

Рашкин подчеркнул, что советское руководство в такой ситуации, как сейчас, по его мнению, гораздо эффективнее справилось бы с распространением коронавируса.

Я считаю, что тогда всё было бы более организованно и более эффективно, — заявил он.

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