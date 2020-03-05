https://static.news.ru/photo/7ba0bdc0-5ed4-11ea-abb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый москвич, заразившийся коронавирусом, Давид Беров рассказал, что заболевание в его анализах обнаружили только с третьего раза.

По словам москвича, в его крови коронавирус обнаружен не был. Вирус подтвердился в третьем анализе — его нашли в слюне. По словам медиков, он был очень слабо виден, что и вызвало сомнения в его присутсвии в организме Берова.

Мужчина отметил, что сейчас чувствует себя нормально, от заболевания остался только лёгкий кашель. Его родных отправят в медицинский центр в Коммунарке, которые «досиживают карантин», передаёт «Лента.ру».

Родных моих после трёх удачно сданных анализов отпускают, — написал он в своём Instagram.

Ранее NEWS.ru писал о том, что москвич Давид Беров, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, заявил, что чувствует себя хорошо. Молодой человек вернулся из Италии, где больше всего заболевших в Европе.