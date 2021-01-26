Игра на нервах: Турция обвиняет США в подготовке диверсий

Бывший глава разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил (ВС) Турции Исмаил Хаккы Пекин заявил, что американские спецслужбы готовят устранение турецких лидеров общественного мнения. Это, по его словам, должно ударить по имиджу президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его правительства. Обострение риторики в адрес США может говорить о подготовке в стране внеочередных всеобщих выборов.

Свои скандальные высказывания экс-глава военной разведки сделал в ходе дискуссии в эфире турецкого ТВ. Пекин сослался на то, что у компетентных органов республики есть данные, которые свидетельствуют о готовящихся нападениях на территории Турции.

У турецкого общества есть свои нервные окончания, — отметил экс-глава разведывательного управления Генштаба. — Есть лидеры мнений. И если вы совершаете покушение на этих лидеров мнений, тогда со стороны общества обязательно следует реакция против государства.

Впрочем, по его словам, спецслужбы республики делают всё для сохранения безопасности.

Двусторонние отношения США и Турции несколько обострились после провалившейся попытки военного переворота в июле 2016 года, ответственность за который Анкара возложила на проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося на территории Америки. Несмотря на все официальные запросы об экстрадиции предполагаемого организатора путча с турецкой стороны, американцы не спешат его выдавать.

Фетхуллах Гюлен Matt Smith/dpa/Global Look Press

Масла в огонь добавили выдвинутые в США несколько лет назад против одного из руководителей турецкого Halkbank обвинения в обходе американских санкций против Ирана. В ответ Эрдоган назвал это дело «попыткой политического переворота» и совместными усилиями ЦРУ и ФБР по подрыву турецкой политики.

Те, кто не смог добиться успеха в попытке переворота в Турции 15 июля, теперь ищут другую возможность в нашей стране, — выразил тогда уверенность турецкий лидер.

США были и остаются для турецкого официоза главным обвиняемым, несмотря на неразрывные связи стран по линии Североатлантического альянса. В начале 2020 года, когда американская аналитическая корпорация RAND выпустила доклад о политическом курсе Турции, в котором содержались прогнозы о возможном бунте в рядах ВС из-за разочарования продолжающимися увольнениями и арестами, некоторые турецкие политики интерпретировали появившееся исследование как признак реальных планов американских силовых ведомств.

За последнее время тема угрозы нового путча вернулась в официальный дискурс. Недавно о рисках его повторения заявил бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу, который сейчас возглавляет оппозиционную Партию будущего. Впрочем, он заявил, что опасность исходит от тех представителей политической и военной элиты Турции, которые совершили «переворот 28 февраля». Это произошедшая под давлением армейских кругов отставка правительства во главе с «отцом политического ислама» Неджметтином Эрбаканом в 1997 году.

Ахмет Давутоглу XinHua/Global Look Press

Заявление Давутоглу прозвучало с упоминанием того, что в ближайшее время в Турции возможны внеочередные всеобщие выборы. Он пригрозил, что они могут обернуться неудачей для Эрдогана из-за неэффективного альянса возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) с Партией националистического движения (ПНД).

Иными словами, заявления о рисках покушений очень тесно связаны с ожиданиями нового голосования. Слухи о запуске внеочередных выборов появляются в республике регулярно, однако в последние месяцы они звучат всё чаще. По большому счёту перспективы нового голосования ничего не обещают для самой турецкой оппозиции, которая до сих пор, несмотря на видимое множество партий, не сумела послужить противовесом президентским соратникам. Так что вопрос заключается лишь в том, как будет выглядеть правящая коалиция.