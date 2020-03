Дамаск и Анкара перед переговорами российского и турецкого президентов и даже во время них старались по максимум поднять ставки: бои «на земле» не затихали, как и удары турецких беспилотников, прикрываемых средствами РЭБ. Ультиматум Эрдогана вывести войска за пределы очерченной в ходе сочинских соглашений от 2018 года зоны давно истёк, а в город Серакиб, который за последние недели несколько раз переход в руки то оппозиции, то правительственных войск, была введена российская военная полиция. Тем самым Москва заблокировала возможность Анкары к наступлению на правительственные войска и опровергла смелые ожидания повстанцев, что их две группировки (с запада и севера) могут соединиться и вновь занять Восточный Алеппо, отбитый Дамаском в 2016 году. Асад также, аккурат перед российско-турецким диалогом, обвинил Вашингтон в науськивании Анкары и пообещал после Идлиба освободить и восток Сирии, где дислоцируются американцы.

Несмотря на то, что турки перебросили в Идлиб, как отметили в Минобороны РФ, «ударную группировку численностью с механизированную дивизию» и выбили большой процент сирийской авиации и бронетехники, Эрдоган к встрече в Москве подошёл в довольно уязвимом положении. Очевидно, для Кремля уже не актуальна прежняя поддержка Турцией продвигаемого Россией процесса политического урегулирования, который сводился к территориальным бартерным сделкам , ослаблению курдской государственности, фрагментации и подавлению оппозиции через зоны деэскалации. Москва уже вряд ли что-то может получить взамен и теперь в состоянии навязывать условия, поскольку Турция, помимо контроля за Идлибом, нуждается в сохранении и сообщении между собой своих буферных сирийских зон, то есть контроле Кобани , где развёрнуты российские военнослужащие.