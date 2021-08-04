Годовщина трагедии в Бейруте: чем кризис аукнулся России

Первую годовщину масштабного взрыва в морском порту Бейрута, который прогремел 4 августа 2020 года, Ливан встречает общенациональным трауром. За минувший год ближневосточной стране пришлось ещё глубже погрузиться в пучину кризиса: финансовые институты рушатся вместе с национальной валютой, а политические силы по-прежнему не могут сформировать дееспособное правительство. В этих условиях отзвуки кризисных явлений ощущают и соседи Ливана, в том числе те страны, которые плотно взаимодействуют с Россией.

В изучении причин бейрутского взрыва, который унёс жизни больше 200 человек, до сих пор много неясностей. На это обратил внимание в своём телеобращении накануне президент Ливана Мишель Аун, который пообещал согражданам, что «расследование трагического происшествия будет доведено до конца». Он уверил, что справедливость восторжествует, а «все виновные получат по заслугам».

Депутатская неприкосновенность не станет препятствием для выявления истины, — отметил Аун.

По его словам, трагедию можно было предотвратить, если бы сдетонировавшую аммиачную селитру вовремя вывезли из порта.

В рамках расследования бейрутской катастрофы за этот год были задержаны свыше 30 человек, в том числе экс-директор порта Хасан Крейтем, а также глава таможенной службы Бадри Дахер. Что наиболее важно, разбирательство стимулировало активность антикоррупционного движения, представители которого потребовали привлечь к ответственности бывших депутатов и министров. Однако для этого возникла необходимость снять с них судебную неприкосновенность на законодательном уровне.

Сознательная диверсия

По независимым опросам, около 67% ливанцев верят в то, что масштабный взрыв в порту стал итогом халатности со стороны официальных лиц и повсеместной коррупции, в то время как примерно 20% опрошенных уверены: 4 августа 2020 года столицу потрясла сознательная диверсия.

Bilal Jawich/Xinhua/Global Look Press

Западные журналисты довольно много внимания в первые месяцы после трагедии уделяли деятельности группировки «Хезболла», которая действительно использует аммиачную селитру в боевых целях. Бейрутский порт не единственный, где «партия Аллаха» хранит подобные опасные вещества, уверяет ряд исследователей. Шиитская организация, которая, как считается, близка к Ирану, все обвинения отрицает.

Если и верить в гипотезу о диверсии, то целью её можно справедливо считать политическую систему Ливана, функционирование которой до сих пор не удаётся наладить. Отставка правительства технократов во главе с Хасаном Диабом не заставила себя ждать после бейрутской трагедии. Обязанности по формированию правительства делегированы новоназначенному премьер-министру Ливана Наджибу Микати.

Перед ним стоит задача создать такое правительство, которое будет управлять страной в оставшийся до парламентских выборов в 2022 году период. В конце июля Микати уверил, что рассчитывает «созвать команду из опытных специалистов», которые будут без отдыха трудиться «над спасением Ливана». Вызов представляет сохранение конфессионального распределения министерских портфелей (оно было при правительстве технократов), а также баланса между различными политическими полюсами.

Источником проблем до сих пор остаётся протестный потенциал ливанской улицы: манифестанты продолжают требовать от элиты реальных мер по прекращению политического и финансового кризисов.

В тройке худших кризисов

Исследование ЮНИСЕФ показало , что почти все семьи, которые обратились за помощью после бейрутского взрыва, по-прежнему нуждаются в сторонней поддержке, особенно в денежной и продовольственной. Кроме того, по этим данным, многие, кто потерял работу из-за прошлогодней трагедии, так и не смогли трудоустроиться.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Однако признаки кризисных явлений появились задолго до взрыва в порту. В начале 2019 года коллапс настиг хранившиеся в местных банках иностранные вклады, а осенью правительство Ливана усугубило ситуацию, сообщив о намерении ввести новые налоги, в том числе на использование приложения WhatsApp.

Всемирный банк недавно внёс ливанский кризис в тройку худших с середины XIX века. В его сообщении отмечается, что более половины населения Ливана находится за чертой бедности, в то время как основная часть работающих страдает от резкого падения покупательной способности.

В день годовщины бейрутского взрыва Франция, один из основных доноров Ливана, назначила международную конференцию по обеспечению поддержки местного населения. Вместе с тем французская сторона пообещала вместе с европейскими партнёрами усилить прессинг ливанских политиков в целях формирования функционального кабмина. Таких мер, отмечают в Париже, требует ситуация. Без появления правительства стране будет невозможно оказать любую структурную помощь извне.

Опустевший кошелёк Асада

В эти дни Москва выражала надежду, что новому премьеру Микати удастся вскоре создать здоровое правительство.

Рассчитываем, что уже в скором времени появится дееспособный кабинет министров, пользующийся поддержкой ведущих политических сил Ливанской Республики. Это отвечает подлинным национальным интересам Ливана, с которым Россию связывают традиционно дружественные отношения, — отмечали в МИД России.

Но переживания российской стороны связаны главным образом с другим досье. Ливанский банковский сектор долгое время представлял собой привлекательную среду как с точки зрения регулирования, так и с точки зрения процентных ставок: это притягивало многих физических и юридических лиц из-за рубежа. Исключением не стали сирийцы, которые не только сделали юрисдикцию соседней страны хранилищем собственных вкладов, но и площадкой для обхода иностранных санкций.

Неслучайно, выступая на инаугурации в минувшем месяце, президент Сирии Башар Асад открыто заявил, что одним из препятствий для восстановления сирийской экономики являются деньги, застрявшие в ливанских банках. Глава САР указал на то, что объём замороженных сирийских средств составляет от $40 до $60 млрд.

Двух этих цифр достаточно, чтобы вызвать депрессию в такой экономике, как наша, — признался он.

Эксперты говорят : дополнительный удар по сирийским активам может нанести реструктуризация ливанского финансового сектора, если это действительно произойдёт. На этом фоне сирийский фунт может показать новые антирекорды.

Такая ситуация в разы увеличивает ресурсозатратность той поддержки, которую оказывает Москва официальному Дамаску, а значит, углубляет вовлечённость российской стороны в региональные кризисы.