https://static.news.ru/photo/f7971808-32d2-11ea-9781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Абдолла Араги заявил, что нанесёт удар по врагам страны.

В скором времени мы жестоко отомстим врагам, — отметил генерал.

Таким образом он прокомментировал заявление главы государства об убийстве генерала КСИР Касема Сулеймани, передаёт агентство Tasnim.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил в четверг, что Запад в лице НАТО получил от Соединённых Штатов Америки «чувствительную пощёчину».