Эрдоган уволил главу ЦБ Турции во время рекордного снижения курса лиры

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центробанка Мурата Уйсала на фоне рекордного снижения курса лиры.

Согласно соответствующему указу, должность главы ЦБ занял Наджи Агбал, который до этого занимал пост главы стратегического и бюджетного управления администрации президента страны, а также министра финансов страны (в 2015-2018 годы), передаёт Resmi Gazete.

Курс турецкой валюты 3 ноября обновил рекордный минимум, снизившись до 8,49 лиры за $1.

Как писал NEWS.ru, предыдущий минимум 30 октября, когда лира упала до исторического минимума по отношению к доллару. В этот день курс американской валюты на бирже составил 8,368 лиры.