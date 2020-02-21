https://static.news.ru/photo/176fb20e-5496-11ea-b18b-fa163e074e61_660.jpg Анджелина Джоли Фото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Анджелина Джоли написала колонку о сирийском конфликте для журнала Time. В ней она рассказала о своём опыте общения с местным населением и призвала власти Соединённых Штатов встать на защиту людей, которые борются за свои права.

Актриса отметила, что с начала конфликта в САР в 2011 году успела побывать в регионе около 10 раз. По её словам, сначала она видела людей, которые были полны надежды. Они просили Джоли рассказать миру правду о происходящем в Сирии. С течением времени надежда трансформировалась в гнев и борьбу за жизнь.

С 2014 года Организация Объединённых Наций не может сосчитать погибших в Сирии. По некоторым оценкам, погибло более полумиллиона сирийцев, — сказано в эссе.

Американка подчеркнула, что в сирийском конфликте были нарушены многие законы и устав ООН.

Ранее главы стран — членов Европейского союза призвали немедленно прекратить конфликт в сирийской провинции Идлиб. Заявление было сделано в ходе внеочередного заседания в Брюсселе, писал NEWS.ru.