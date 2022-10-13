Джинн, выходи: в мусульманском мире не теряет популярности экзорцизм Если брак с джинном был заключен при свидетелях, то супруги могут делать между собой все что хотят

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Джинны, как называют арабы духов, созданных когда-то из бездымного пламени, играли важную роль в верованиях бедуинов доисламской Аравии. Многие верят в них и сейчас. И не просто верят, а пытаются выйти с ними на связь, чтобы получить сокровенное знание. Другие, наоборот, при болезни спешат в мечеть, чтобы из него изгнали злого духа.

В принципе, жениться на джинне можно...

Согласно опросу американского исследовательского центра Pew Research, проведенному в 2012 году, в среднем более половины мусульман признались, что верят в существовании джиннов. В некоторых странах Ближнего Востока вроде Марокко в них верят почти поголовно. Поэтому неудивительно, что в социальных сетях можно встретить блоги, в которых люди делятся опытом контактов с джиннами, а также объявления имамов-экзорцистов.

Так, на исламском сайте Islam Today молодой человек спросил, можно ли ему жениться на девушке-джинне. Ему ответил муфтий и председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстана Камиль Самигуллин. Он объяснил, что «никах» — брак, или, как его охарактеризовал богослов, разрешение мужчине получать удовольствие от женщины, нельзя совершать с другими мужчинами, гермафродитами, язычниками, опекунами и джиннами. Впрочем, Самигуллин также привел слова Хасана аль-Басри (642–728), одного из самых авторитетных мусульманских богословов, который когда-то подчеркнул, что если брак с джинном был заключен при свидетелях, то супруги могут делать все что хотят.

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Возможно, то, что сказал Хасан аль-Басри, является противоречием более достоверному мнению, задумайся, — подытожил муфтий Татарстана.

В арабских социальных сетях можно найти бесчисленное количество видео, на которых мусульмане изгоняют из несчастных единоверцев злых духов, некоторые из таких записей набирают десятки миллионов просмотров. Таких материалов много и в российском интернет-пространстве. Как правило, перед тем как изгнать джинна, с ним обычно разговаривают, пытаясь узнать, зачем он вселился в жертву и какие цели преследует. Считается, что неверные духи не переносят чтение Корана и, услышав стихи из него, мучаются и покидают жертву. Правда, экзорцист должен быть праведным человеком, а также иметь навыки изгнания духов. Дело в том, что на разных джиннов могут действовать только отдельные стихи из Корана. Подобрав нужную молитву, имам видит, как одержимый начинает биться в конвульсиях, издавать животные звуки и говорить на непонятном языке.

Изгоняют джиннов даже на федеральных телеканалах и в передачах уважаемых имамов. Даже если актеры всего этого представления и не верят в происходящее, то в комментариях мусульмане искренне переживают за своего брата по вере и благодарят имамов за проделанную работу.

Самые стойкие джинны, даже услышав Коран, не покидают тело жертвы, а вместо этого, что называется, шлют имама куда подальше. Против таких упорных духов применяют физические наказания. Человека, в которого вселился дух, могут бить, жечь, резать, колоть, словом, делать все, чтобы джинн скорее покинул его. Считается, что при таких жестоких практиках боль чувствует не человек, а джинн, который в нем сидит, поэтому на насилие не скупятся. Эти ритуалы не всегда безопасны и порой приводят к смерти. Печальный случай произошел с 23-летней Латифой Хашми в Бельгии. Она пожаловалась одному из шейхов в Брюсселе, что долгое время не может забеременеть, а имам уверил ее мужа, что в ней сидит джинн, который мешает зачатию. Несколько месяцев муж водил Латифу на сеансы экзорцизма, где ее избивали и заставляли пить по «десять литров святой воды зам-зам». На протяжении всех этих долгих месяцев у погибшей в наушниках круглые сутки звучал Коран. На последнем сеансе Латифу опустили в очень горячую воду, «засовывали руки ей в горло» и избивали палками, после чего она скончалась. Экзорцистов и мужа жертвы приговорили к 30 годам заключения.

Излишняя популяризация и монетизация культуры изгнания джиннов через социальные сети привели к тому, что многие современные мусульмане считают, экзорцизм прибыльной индустрией. Люди без какого-либо опыта или образования смотрят пару уроков в интернете и запускают рекламную кампанию в социальных сетях о своих навыках изгнания джиннов.

На самом деле многие верующие до сих пор с радостью бы «проверились» на наличие джиннов, да вот только никому не доверяют и боятся, что бессовестный «шейх-экзорцист» может не помочь, а наоборот, наслать какую-нибудь порчу.

Фото: скриншот с видео/Muslims online/youtube.com

Правда, в последнее время появляется все больше имамов, которые прямо заявляют, что в реальности очень редко бывает, чтобы джинн вселился в человека, а телевизионные сеансы экзорцизма — лишь шоу. По их словам, большинство людей, которые говорят, что в них живет джинн, на самом деле страдают от психических проблем или просто притворяются. Но эти доводы почти не доходят до слушателей, так как они тонут под нескончаемым потоком статей и программ, в которых «экзорцисты» рассказывают, как уберечь себя от джинна и к кому бежать, если он вдруг появился.

Древние духи почти как люди

Многие верующие, в том числе авторитетные богословы, считают, что суть джиннов постичь невозможно, да и не нужно. Достаточно верить в их существование, поскольку о духах говорится и в Коране, и в преданиях о словах пророка Мухаммеда. О джиннах вообще известно довольно много. На Аравийском полуострове им поклонялись еще задолго до появления ислама в VII веке нашей эры. Эти духи были сверхъявственными сущностями, которых можно было задобрить и получить помощь. Например, джинны могли превратить пустынное поле в оазис, защитить путника во время странствия или свести человека с нужными людьми. Считалась, что особенно близкая связь с джиннами была у поэтов, получавшими так вдохновение. В доисламской Аравии поэзия считалась очень престижным занятием, а близость стихотворцев к потустороннему миру только укрепляла особое положение поэтов. У каждого племени был свой вдохновленный джиннами поэт, который воспевал свой род, а заодно просил покровительства у духа. Когда пророк Мухаммед начал проповедовать монотеизм и сказал, что к нему явился ангел Джибриль (Гавриил), большинство сначала решили, что он просто очередной поэт, с которым общается какой-то джинн.

С распространением ислама вера в джиннов не исчезла. Пророк Мухаммед отнюдь не отрицал их существование, а в Коране им посвящена отдельная глава, или сура. И после появление ислама поэты продолжали говорить, что вдохновение они получают именно от джиннов.

Однажды человек верхом на коне подъехал ко мне, пока не оказался рядом. Он был странным человеком из латуни. Он сказал мне: «Читай стихи!». Потом он сам читал мне стихи. Я спросил: «Кто ты?». Он сказал: «Я твой двойник от джинна!». Так я и начал читать стихи, — описывал поэт эпохи Омейядского халифата Кусайр Азза (660-723) начало своего поэтического пути.

В мистическом исламе джинны — это бестелесные существа, которые жили еще задолго до появления людей. На ранней стадии создания Вселенной джинны, существующие сейчас, обосновались тут, победив живших на Земле до людей созданных из ядовитого огня «самум» хиннов (некоторые считают, что хинны еще живы и бродят в образе собак) и водяных биннов. Через некоторое время между джиннами началась война, и Аллах отправил на землю ангелов, чтобы те заточили злых джиннов в пещерах, на островах и в лесах, но некоторых джиннов ангелы взяли с собой на «перевоспитание». С тех пор они живут на земле рядом с людьми. Те из джиннов, кто следует предписаниям Аллаха и исламу, попадут в рай, а неверные, как и люди, будут в аду.

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Мы достигли неба, но обнаружили, что оно заполнено суровыми стражами и пылающими огнями. Среди нас есть праведные и те, которые ниже этого. Мы были разрозненными группами. Мы знали, что не спасемся от Аллаха на земле и не спасемся от Него бегством. Среди нас есть мусульмане и уклонившиеся. Те, которые стали мусульманами, последовали прямым путем. Уклонившиеся же будут дровами для геенны, — приводятся в Коране слова уверовавших в ислам джиннов.

Живут они в сокрытом и невидимом человеку пространстве, так называемом аль-гаибе. К слову, признание существования аль-гаиба — одно из условий веры в исламе. Впрочем, джинны могут без особого труда проникать и в мир людей. Они могут явится в образе человека или животного, спокойно бродить и общаться, не вызывая никаких подозрений. Некоторым настолько нравится мир людей, что они навсегда перевоплощаются и остаются здесь.

Вообще похожего между людьми и джиннами много. Мусульмане верят, что они такие же разумные творения Аллаха и в аль-гаибе у них есть свои народы и даже страны.

По некоторым трактовкам, у джиннов есть сексуальное желание, которое они иногда могут обратить на кого-то из людей. Поэтому некоторые мусульмане даже отдельно спрашивают у шейхов, дозволено ли по исламу жениться на прекрасном джинне. Мнение исламских ученых по этому поводу разнится. Некоторые считают, что «наслаждаться» обществом джинна вполне можно, если заключить брак. Другие запрещают сожительство с духами и приравнивают его к соитию с животными, так как от него не будет детей. Но, учитывая, что в исламе вполне можно заниматься сексом сугубо для наслаждения, а не для продолжения рода, многие ученые не видят большой проблемы в сексе с джиннами.

Впрочем, джинны не всегда добрые и красивые существа. Как и люди, джинны бывают хорошими и плохими. Исламское представление о человечности и непостоянстве джиннов перешло и в арабский фольклор. В одной из сказок «Тысячи и одной ночи» говорится, что однажды рыбак вытащил из моря бутылку, там был заточён злой джинн, который собирался убить мужчину. Правда, в итоге они подружились, потому что джинн, как и человек, не бывает однозначно плохим или хорошим.

Хотя джинны во многом и похожи на людей, у них есть некие сверхъявственные способности. Некоторые считают, что их плохие представители используют эти способности, чтобы пакостить людям, отдалять их от Аллаха и сводить с истинного пути. Делать это они могут, нашептывая грешные мысли или вселяясь в человека и овладевая его разумом. Поэтому один из главных страхов детей в мусульманских странах, а порой и взрослых, что в них вселится злобный джинн. Желание нарушить заповеди Всевышнего, плохое настроение, череда неудач в жизни, всевозможные грехи — все это иногда может считаться доказательством того, что в человека вселился джинн.