Десятилетие войны в Сирии: как Асад изменил позицию своих врагов

Ровно десять лет назад в Сирии начались массовые протестные акции, которые были подавлены властями. Непропорционально жёсткая реакция сирийского правительства вкупе с целым комплексом социально-экономических проблем положили начало масштабному гражданскому конфликту, за десятилетие успевшему не только вовлечь в себя страны региона, но и поглотить внимание глобальных игроков. Безучастной не осталась и Россия. О том, как региональные критики официального Дамаска за эти годы успели изменить собственный подход, — в материале NEWS.ru.

Точкой отсчёта гражданского конфликта в Сирии принято считать масштабную протестную акцию в столице, которая проходила в контексте уже развернувшихся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки антиправительственных волнений. В середине марта 2011 года наблюдатели оценивали протестную ситуацию в Арабской Республике как не вызывающую опасений. И мало кто на тот момент ожидал, что столкновение власти и оппозиции перерастёт в затяжную и бесконтрольную бойню, которая, в свою очередь, приведёт к территориальной фрагментации и создаст почву для разрастания в стране «Исламского государства» (ИГ, запрещённая в РФ террористическая организация).

Президенту Башару Асаду, вопреки всем мифам о процветающей Сирии, в наследство от отца Хафеза осталась проблемная экономика, рассказывает NEWS.ru приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Антон Мардасов, комментируя предпосылки противостояния.

Темпы экономического развития в Сирии имели отрицательный показатель, был высокий процент безработицы, а экономика застряла на «нефтяной игле» при относительно скромных показателях объёмов местных скважин. С другой стороны, несмотря на мифы о грамотной реформаторской деятельности Асада, изначальная «оттепель» была имитацией с подделкой регулирующими и проверяющими ведомствами отчётностей, а процесс приватизации окончательно оформил экономическое доминирование Дамаска и Алеппо. Антон Мардасов приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

При этом если Хафез Асад, который опирался в том числе на советских специалистов и агентов в местной элите, уделял особое внимание племенам, предоставляя привилегии их лидерам и считаясь с их позицией, то его сын попросту выпустил их из фокуса. Это на фоне климатических явлений и неправильного распределения ресурсов создало взрывоопасные условия.

Ammar Safarjalani/Global Look Press

По словам Мардасова, жестокое подавление мирных протестов, которое включало в себя использование вертолётов и танков, вместе с организацией контрмитингов и амнистией для исламистов в целях дискредитации протеста окончательно оформили позицию Дамаска, согласно которой против страны разворачивается масштабный региональный заговор, а митингующие всего лишь агенты Запада и террористы. В лагерь спонсоров сирийской оппозиции моментально были записаны не только США и Израиль, но и Турция вместе с аравийскими монархиями. Впоследствии некоторым игрокам, которые действительно активно поддержали противников Дамаска политически и финансово, пришлось отступить от своей официальной позиции.

Определяющим в этом смысле фактором стала начатая в 2015 году операция ВКС РФ в Сирии и участие Москвы в процессе урегулирования. В самом начале гражданского конфликта официальная позиция Кремля была иной, отмечает Мардасов, — Сирия не представляла интереса. Переговоры же о бескровной смене власти действительно шли, но Асад при растущей поддержке Ирана рушил все подобные сценарии. В 2015 году в Дамаске царили упаднические настроения, а иранская поддержка лишь отдаляла падение режима. Российская операция, по словам эксперта, всё тотально поменяла: сирийские власти воспрянули духом и сделали всё возможное, чтобы российские силы остались в стране как можно дольше.

Интересно, что активизация Москвы в Сирии была положительно воспринята одним из региональных противников официального Дамаска — Эр-Риядом. За всё время проведения российской кампании прагматичные отношения с Асадом успели восстановить Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), поддержавшие оппозицию на заре антиправительственных выступлений, и ещё некоторые страны региона. В настоящее время нередки контакты даже на уровне руководителей спецслужб Сирии и Турции, хотя Анкара не только покровительствует умеренной оппозиции, но и несёт ответственность за часть северных районов Арабской Республики, вошедших в её оперативную зону.

Depo Photos/Global Look Press

Лишним свидетельством сдвигов в восприятии Асада стало недавнее турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по Аравийскому полуострову. В разговоре с NEWS.ru приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) Ник Гринстед, который также представляет консалтинговую компанию Le Beck International, объяснил, что перемены в оценках региональных игроков частично вызваны усталостью от войны: соседние государства уже несколько лет принимают сотни тысяч сирийских беженцев.

Помимо этого, существует широкое признание того, что Асад выиграл войну, однако не может обеспечить мир, что делает Сирию источником нестабильности в регионе. Кроме того, некоторые страны, такие как ОАЭ, пытались обеспечить коммерческое проникновение в Сирию, чтобы получить прибыль от реконструкции, но им мешают обширные американские санкции. Ник Гринстед приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) приглашённый исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI)

Эксперт обращает внимание на введённый в 2020 году «закон Цезаря», который позволяет США оказывать давление на субъекты, имеющие дело с близкими к сирийскому режиму лицами и организациями.

Несмотря на то что это пережиток времён предыдущей администрации, похоже, что при администрации Байдена никаких изменений в политике применения санкций против сирийского режима не предвидится. Это частично объясняет недавнюю встречу между эмиратскими и российскими официальными лицами, потому что первые ищут более мощные рычаги влияния в Сирии у вторых, — отмечает Гринстед.

Сейчас на повестку дня выходит вопрос о возвращении Сирии в Лигу арабских государств, даже несмотря на все предъявляемые Асаду претензии. Тем не менее сам Дамаск не спешит доказывать международному сообществу деятельную готовность прорвать дипломатическую изоляцию. Как пояснил Антон Мардасов, с 2018 года власти укрепились в той риторике, которая предшествовала «арабской весне». К настоящему моменту сирийское правительство старается застопорить любые реформистские инициативы, связанные с ослаблением внешнего давления, и стремится перебалансировать собственную систему — с бизнеса, который делал деньги на войне, в сторону бизнеса, консолидированного вокруг Башара Асада. Это не внушает надежды на то, что проблемы, которые и привели к началу гражданской войны, исчезнут. За весь срок вооружённого конфликта сирийское руководство изменилось настолько, насколько поверило в собственную живучесть, резюмирует Мардасов.

Yin BoguXinhua/Global Look Press Pau RigolZUMAPRESS.com/Global Look Press Zein Al-RifaiZUMAPRESS.com/Global Look Press Russian Defence Ministry/Global Look Press Anas Alkarbotle/Global Look Press Juma Mohammed/Global Look Press Ammar Safarjalani/Global Look Press Ammar Safarjalani/Global Look Press Morukc Umnaber/Global Look Press Morukc Umnaber/Global Look Press Morukc Umnaber/Global Look Press Ammar Safarjalani/Global Look Press Ammar Safarjalani/Global Look Press Ammar Safarjalani/Global Look Press Ammar Safarjalani/Global Look Press Ammar Safarjalani/Global Look Press Carol Guzy/Global Look Press Juma Mohammad/Global Look Press Stringer/Global Look Press Azalden Idlib / INA Photo Agency/Global Look Press Anas Alkharboutli/Global Look Press