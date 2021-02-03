Чувство важности: зачем Лукашенко нужна отправка военных в Сирию

Белорусские власти собирают своих военнослужащих для отправки в Сирию в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщила инициативная группа бывших силовиков BYPOL. В белорусской экспертной среде обращают внимание на неплохие отношения Минска и Дамаска, однако допускают, что Министерство обороны РБ может пойти на попятную, столкнувшись с волной негатива в социальных сетях и СМИ.

Разнарядка по выделению бойцов для организации патрулирования сирийских районов поступила в Западное и Северо-западное оперативное командование Вооружённых сил (ВС), сообщила BYPOL. По её сведениям, первая группа военнослужащих численностью 300 человек может отправиться в Арабскую Республику уже в сентябре 2021 года. Инициативная группа уточняет, что представители офицерского корпуса, которые оказались допущены к этой информации, «в спешном порядке пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения». Согласно имеющейся информации, контрактникам обещают выплаты размером около $2 тысяч в месяц.

Командование Сил специальных операций (ССО) через своих идеологов уже начало активную пропагандистскую компанию по вербовке в миротворцы солдат-срочников, — говорится в сообщении BYPOL. — Поскольку вся идеология в ССО построена на примерах героических боёв ВДВ и других элитных подразделений СССР и России, то часть солдат из ССО поддаются вербовке.

Российская сторона обратилась к странам СНГ с запросом на возможную отправку контингента в Сирию ещё в 2017 году, когда возникла острая необходимость в патрулировании зон деэскалации. Как обратил тогда внимание спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, бойцы были необходимы для выполнения роли военных наблюдателей в рамках миротворческой миссии.

Никто не ставит под сомнение участие контингента РФ, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос — это не навязывание какого-то решения — о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией, — пояснял Лаврентьев после пятого раунда консультаций по Сирии в Астане.

В то же время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщал, что Москва ведёт переговоры с руководством Казахстана и Киргизии, которые касаются отправки военных этих стран в Арабскую Республику — тоже в миротворческих целях.

Наталия Федосенко/ТАСС

В разговоре с NEWS.ru аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко заявил, что о правдивости представленной BYPOL информации пока рассуждать трудно.

Сложно сказать, насколько она правдива, а если правдива — не пойдёт ли Минобороны на попятную после волны негатива в соцсетях и СМИ. В глазах общества Беларусь всегда выгодно отличалась от России тем, что наши ребята не гибнут непонятно за что на Кавказе, на Ближнем Востоке или где-то ещё. Вадим Можейко аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS)

Можейко подчеркнул, что Лукашенко всегда страдал несоразмерными для страны амбициями, в связи с этим «попытка организации миротворческой миссии в Сирии может греть его чувство собственной важности».

Тут можно вспомнить неоднократные предложения Лукашенко отправить белорусских миротворцев в Украину, правда, не поддержанные там ни одной из сторон конфликта, — напомнил Можейко.

По словам эксперта, у официального Минска хорошие отношения с лидером Сирии Башаром Асадом. Так что если президентский дворец в Дамаске нашёл достаточно ресурсов, чтобы в той или иной форме поддержать Лукашенко в обмен на миротворческую миссию, то авантюра с отправкой военнослужащих вполне возможна, заключил аналитик.